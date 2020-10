Un événement sur les batteries organisé par CBMM réunit le prix Nobel de Chimie et des experts internationaux

Les autorités mondiales des milieux universitaires et industriels discutent des nouvelles technologies dans une série de webinaires gratuits

SAO PAULO, 20 octobre 2020 /PRNewswire/ -- Afin d'élargir les connaissances dans le domaine des batteries et de discuter des développements les plus récents dans ce domaine, des universités et des entreprises privées expertes en la matière participeront à trois réunions virtuelles les 20, 21 et 22 octobre. Au centre des débats, des solutions pionnières qui intègrent des matériaux plus durables et plus sûrs et permettent une recharge ultrarapide des batteries.

L'événement sera inauguré par John B. Goodenough, prix Nobel de Chimie, responsable de la découverte des batteries au lithium. « C'est une bonne occasion d'encourager la discussion sur ce sujet dans le monde entier. L'avenir de notre société dépend d'une énergie propre, renouvelable et accessible. Ce sont là quelques défis qui seront abordés lors de l'événement », déclare M. Goodenough.

D'éminents universitaires de l'université de Cambridge (Angleterre), de l'université nationale de Singapour (Singapour), de l'université du Texas (Austin, États-Unis), de l'université de Californie (Santa Barbara, États-Unis) et de l'université de São Paulo (Brésil), se joindront aux représentants de sociétés multinationales comme ABB, ainsi qu'à d'importantes start-ups industrielles, en tant que conférenciers.

Organisé par CBMM, leader mondial dans la production et la commercialisation de produits à base de niobium, l'événement vise à promouvoir le partage d'informations techniques entre les chercheurs des principales universités et les entreprises les plus innovantes au monde. « Nous avons un programme technologique solide, qui nous permet de développer des solutions pionnières. La façade de la batterie est l'un des grands paris de l'entreprise pour une croissance axée sur l'innovation. Ces réunions sont l'occasion d'aller plus loin dans cette direction », explique Rogério Ribas, directeur exécutif de la division Battery Products de CBMM.

Consultez le programme de l'événement et participez gratuitement :

https://www.eventbrite.co.uk/e/towards-extreme-fast-charging-and-high-energy-batteries-webinar-series-tickets-123440113703

À propos de CBMM

Leader mondial dans la production et la commercialisation de produits à base de niobium, CBMM compte plus de 400 clients dans 40 pays. Basée au Brésil, avec des bureaux et des filiales en Chine, aux Pays-Bas, à Singapour, en Suisse et aux États-Unis, la société fournit des produits et des technologies de pointe aux secteurs des infrastructures, de la mobilité, de l'aérospatiale et de l'énergie. En 2019, la société a investi dans 2DM, une start-up dédiée au graphène.

