Un ex ejecutivo de Amazon se une al consejo asesor de la empresa sueca de SAAS Innovation360

John Rossman, antiguo ejecutivo de Amazon y autor de liderazgo digital, presidirá el consejo asesor y ha invertido en la plataforma sueca de innovación SaaS Innovation360.

NUEVA YORK, 10 de Agosto de 2021 /PRNewswire/ -- Innovation360, el líder de la categoría en soluciones de innovación y crecimiento, anuncia que John Rossman, antiguo ejecutivo de Amazon y experto en liderazgo, se une al consejo asesor e invierte en Innovation360. Como director general de Rossman Partners, autor de varios libros de estrategia y liderazgo, y destacado orador principal, Rossman colaborará con Innovation360 para cumplir la amplia visión de la empresa de ayudar a los líderes y a las organizaciones a crear un valor empresarial duradero mediante la innovación sistemática.

John Rossman, former Amazon executive, and digital leadership author, will chair the advisory board and has invested in the Swedish SaaS Innovation Platform Innovation360. In this video, he walks you through the basics in The Amazon Way. The founder and CEO of Innovation360 Magnus Penker gives you 5 top blockers for innovation and growth in this video. He is an Honorary Professor, a Wall Street Journal and USA Today Bestselling Author, and an internationally renowned thought leader on innovation, sustainability, and business transformation.

Trabajando en estrecha colaboración con el fundador y consejero delegado Magnus Penker, Rossman presidirá el Consejo Asesor Global de Innovation360 para expandirse internacionalmente, posicionar a Innovation360 como el principal proveedor mundial de soluciones de innovación y crecimiento, y construir una red de socios consultores.

Penker, autor más vendido de Wall Street Journal y USA Today y líder mundial en innovación, crecimiento y sostenibilidad, dijo: "Estamos encantados de que John se asocie estrechamente con nosotros para ofrecer soluciones de innovación líderes en el mundo a través de nuestra red de revendedores en 45 países. Es hora de conectar los puntos a medida que enfrentamos desafíos sin precedentes como comunidad mundial. Ser sistemático y planificador sobre la innovación es clave para resolver y escalar soluciones".

"Todos los líderes desean el crecimiento y los beneficios empresariales que puede proporcionar la innovación, pero muchos no saben cómo conseguir estos resultados de forma sistemática. Innovation360 proporciona las técnicas, la colaboración y la tecnología conectada para lograr la promesa de la innovación", dijo Rossman. "Vamos a incorporar muchas de las estrategias y técnicas de Amazon en el libro de Innovation360. Nuestra pasión compartida es asociarnos con nuestros clientes y nuestra red de socios consultores para que alcancen su potencial mediante la entrega de una agenda sistemática de innovación y crecimiento."

INNOVATION360 GROUP: Desarrolla tecnología SaaS líder en el mundo para la realización del valor de la innovación. Innovation360 guía a las organizaciones en la mejora de sus capacidades de innovación, la reimaginación de su propuesta de valor y la aceleración de la salida al mercado global mediante la aplicación de su enfoque y sistema basados en la investigación.

ROSSMAN PARTNERS INC: Asesora a los clientes para competir y ganar en la era digital. John Rossman, autor de la serie de libros The Amazon Way, es un cotizado analista de medios de comunicación, orador principal y asesor de organizaciones en materia de liderazgo, centrado en el cliente, crecimiento e innovación. Publica el boletín semanal The Digital Leader . Más información en the-amazon-way.com.

Vídeo - https://www.youtube.com/watch?v=C1ek0zPWGns

Vídeo - https://www.youtube.com/watch?v=YS4Lne7ThmI

