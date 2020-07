Un fût de bourbon de Michter's atteint le prix record de 209 000 dollars américains lors d'une vente aux enchères caritative à Londres

Au total, les articles et expériences liés à Michter's ont permis de récolter 215 450 £ (soit 271 859 $) au profit de 50 Best for Recovery, une vente aux enchères destinée à soutenir le secteur hôtelier mondial suite à la pandémie de Covid-19. Outre ce fût privé, le distillateur de whisky de Louisville a fait don de plusieurs expériences uniques et de bouteilles exceptionnelles pour collecter des fonds au profit de la campagne caritative organisée par William Reed, la société à l'œuvre derrière les classements The World's Best 50 Restaurants (Les 50 meilleurs restaurants du monde) et The World's 50 Best Bars (Les 50 meilleurs bars du monde).

« Chez William Reed, nous sommes heureux de pouvoir compter sur de formidables donateurs comme Michter's pour collecter des fonds au profit des restaurants et des bars en ces temps on ne peut plus difficiles. Le moment fort de ces enchères a été la vente des bouteilles issues du fût privé de Michter's », a déclaré Charles Reed, PDG de William Reed.

« Michter's fait tout son possible pour soutenir les professionnels des bars et des restaurants en cette période extrêmement difficile », a déclaré Matt Magliocco, directeur adjoint de Michter's, ajoutant ensuite : « Bien que nous ne proposions généralement pas de fûts de sélection privée, nous avons fait une exception pour cette initiative de la plus haute importance. Les résultats sont à l'image de la communauté mondiale de collectionneurs de Michter's, qui se sont massivement mobilisés pour soutenir le secteur de l'hôtellerie alors qu'il connaît ses heures les plus difficiles. Nous félicitons les organisateurs de 50 Best for Recovery pour les efforts extraordinaires qu'ils ont déployés pour faire de cette vente aux enchères un véritable succès. »

Les articles et expériences donnés spécialement par Michter's pour cette vente aux enchères comprenaient des offres rares et inédites de la marque, qui ont toutes atteint des sommes conséquentes :

La vente aux enchères 50 Best for Recovery était constituée de dons uniques provenant d'établissements gastronomiques figurant parmi les plus réputés du monde ainsi que de grands fournisseurs de l'industrie agroalimentaire. Le produit de la vente aux enchères sera distribué de deux manières : à travers des subventions d'un montant pouvant aller jusqu'à 5000 $ versées directement à des restaurants et des bars indépendants, ainsi qu'à travers des dons à des organisations à but non lucratif spécialisées dans le secteur hôtelier. Une liste complète des organisations à but non lucratif bénéficiaires est disponible sous ce lien.

Michter's fabrique des whiskys en édition limitée qui jouissent d'une excellente réputation. Michter's est notamment réputé pour ses Small Batch Bourbon, Single Barrel Bourbon, Single Barrel Rye et Small Batch American Whiskey. Outre sa distillerie principale située à Shively dans l'agglomération de Louisville, Michter compte également deux autres sites dans le Kentucky. À Springfield, Michter's cultive des céréales sur son domaine de 145 acres, tandis qu'au centre-ville de Louisville, Michter's dispose d'une deuxième distillerie dans le bâtiment historique de Fort Nelson. Jouissant d'un emplacement de premier choix sur la West Main Street en face du musée Louisville Slugger et à deux pas du musée Frazier, la distillerie de Fort Nelson de Michter's abrite le légendaire système d'alambic de la distillerie de Michter's en Pennsylvanie. Lorsqu'elle est ouverte, elle propose également des visites éducatives avec dégustation de whisky et elle abrite l'établissement The Bar at Fort Nelson, qui propose des cocktails classiques concoctés par David Wondrich, historien spécialisé dans les spiritueux et cocktails.

(N.B. : taux de change de 1,26182 USD pour 1 GBP au 12 juillet 2020 selon Oanda)

