Un gazon parfait avec iFlex de Yard Force®

Les tondeuses à gazon sans fil sont légères, n'ont pas de câble gênant et ne produisent ni bruit ni gaz d'échappement nocifs pour l'environnement. Elles offrent également aux professionnels et aux jardiniers amateurs une grande liberté : leur maniabilité permet d'entretenir les petits jardins en un rien de temps. La performance de la batterie n'est pas en reste : les appareils de la nouvelle série iFlex du fabricant d'outils de jardin Yard Force® sont équipés d'une technologie lithium-ion 12V de haute qualité, qui, avec une capacité de batterie de 4 Ah, dure particulièrement longtemps sans besoin de prise de courant. Des caractéristiques innovantes rendent également les outils iFlex particulièrement fiables et faciles à utiliser en un seul clic, la poignée iFlex peut être enlevée de la tondeuse mulching et placée sur la tête du coup bordure. Il en va de même pour la fixation du taille-haies. Grâce à cette solution intelligente, le système est pratique, compact et très facile à stocker.

Des manœuvres faciles à exécuter

La tondeuse à gazon iFlex FreeTurn LM F23 dispose d'une roue universelle tournante à l'avant, qui peut pivoter dans toutes les directions et tous les angles lors de la tonte. Les jardiniers peuvent aller tondre dans tous les recoins. Le joint pivotant breveté de la tondeuse mulching assure une maniabilité maximale : il tourne à 360 degrés, facilitant ainsi la tonte sous les meubles de jardin et autres endroits difficiles d'accès. La tondeuse mulching iFlex peut être guidée avec la poignée iFlex en aluminium-plastique de haute qualité pour un jardinage sans effort à tout âge. La fonction pratique push-n-adjust est également ergonomique : la hauteur de coupe peut être réglée entre 30 et 60 mm sur simple pression d'un bouton. Le moteur brushless offre des résultats de tonte parfaits et ne nécessite pas d'entretien. La tondeuse à gazon de la série iFlex est aussi facile à utiliser que la tondeuse à gazon sans fil. La tête du coupe bordure peut être inclinée et pivotée jusqu'à 360 degrés. En outre, le taille-haie est très pratique à utiliser avec une longueur de lame d'env. 40 cm et un joint inclinable. Autre avantage : avec leur conception compacte et peu encombrante, les machines iFlex s'intègrent dans n'importe quel abri de jardin.

La nouvelle série de produits iFlex de Yard Force® sera commercialisée à compter d'avril 2022.

À propos de Yard Force

Yard Force® est l'un des principaux fournisseurs mondiaux d'outils de jardinage et de nettoyeurs haute pression à batterie, à essence et électriques, dont le siège social est situé à Willich, en Allemagne. La vaste gamme de produits Yard Force® est utilisée par les jardiniers amateurs et les entreprises professionnelles d'aménagement paysager.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1773844/image_800564_8200085.jpg

SOURCE Yard Force