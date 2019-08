Un grain de vérité : la Fédération cambodgienne du riz (CRF) appelle l'Union européenne à sauver les moyens de subsistance d'un demi-million de familles

PHNOM PENH, 22 août 2019 /CNW/ - Au cours des six premiers mois de 2019, le Cambodge a exporté plus de 93 000 tonnes de riz vers l'Union européenne (UE). C'est beaucoup de riz, mais c'est presque la moitié de la quantité qui a été exportée pendant la même période en 2018. Dès le début de cette année, l'UE a imposé des droits de douane sur le riz cambodgien afin de protéger les producteurs nationaux. La plupart des 500 000 familles cambodgiennes qui gagnent à peine de quoi vivre avec la culture du jasmin et du riz parfumé à grains longs en ont ressenti les effets aigus, en dépit du fait que ces variétés sont géographiquement spécifiques et ne concurrencent pas directement les produits cultivés dans l'UE.

Comme si cela n'était pas assez douloureux, l'UE envisage maintenant de retirer son programme « Tout sauf les armes » (TSA). Cet accord commercial permet aux marchandises en provenance du Cambodge et d'autres pays en développement d'entrer dans l'UE en franchise de droits et de tarifs douaniers. Les législateurs de l'UE menacent de mettre fin à l'arrangement pour presser le Cambodge de mener des réformes politiques. Un emballement politique pourrait conduire à un battage virtuel d'un secteur et d'un mode de vie.

Depuis 2001, non seulement l'initiative TSA a facilité la circulation des marchandises pour le Cambodge, mais elle a fourni une plateforme sûre sur laquelle toute une économie a pu s'appuyer pour connaître la croissance et la prospérité dans un marché mondial de plus en plus exigeant.

Le riz cambodgien est produit conformément à toutes les normes internationales et la Fédération cambodgienne du riz (CRF - Cambodian Rice Federation) apporte son soutien aux producteurs à travers des programmes conçus pour favoriser des pratiques agricoles éthiques, responsables et durables. L'objectif est d'encourager un système qui soit équitable et qui se traduise par des avantages clairs pour les producteurs.

En particulier, le Cambodge développe rapidement la culture du riz selon les normes de la Plateforme pour un riz durable (SRP - Sustainable Rice Platform). Les variétés sont cultivées dans des conditions rigoureuses qui respectent les normes de qualité des produits et les certifications du commerce équitable. Le riz biologique (SRP), conformément aux spécifications du PNUE et de l'Institut international de recherche sur le riz (IRRI - International Rice Research Institute), est exempt de toxines liées aux engrais et pesticides commerciaux. Il est produit grâce à l'utilisation de méthodes de culture respectueuses de l'environnement et de pratiques de travail équitables. Le renforcement des opportunités offertes aux femmes et une stratégie d'adaptation efficace aux changements climatiques figurent parmi les nombreux avantages pour les communautés agricoles.

Sans l'initiative TSA, ces mesures seront vaines. Le CRF appelle l'UE à sauver les moyens de subsistance d'un demi-million de familles et à sauver le travail que nous avons accompli pour gagner votre respect, celui des consommateurs et celui de ceux que nous servons.

Cherchez ne serait-ce qu'un grain de vérité avant d'agir.

À propos de CRF : http://www.crf.org.kh/?page=front&lg=kh&lg=en

