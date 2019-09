Un groupe bouddhiste encourage les jeunes à agir pour lutter contre le changement climatique

NEW YORK et TOKYO, 30 septembre 2019 /PRNewswire/ -- Des représentants de la jeunesse du réseau bouddhiste la Soka Gakkai Internationale (SGI) ont organisé une série d'événements à New York dans le cadre de la Semaine du climat.

Le 21 septembre 2019, deux représentants de la SGI figuraient parmi les 500 délégués participant au Sommet de la jeunesse pour le climat des Nations Unies tenu au siège de l'ONU. Koichi Kabasawa, 27 ans, responsable du département des étudiants de la Soka Gakkai au Japon, a déclaré : « J'ai eu le privilège de participer à ce sommet historique. Désormais, je sais que les jeunes ont le pouvoir de changer les choses. Nous devons rentrer chez nous et agir à notre échelle. »

Le lundi 23 septembre, la SGI a organisé à l'auditorium de l'Armée du Salut un événement au cours duquel ont été présentés les résultats d'une enquête réalisée par des étudiants membres de la SGI au Japon, au Royaume-Uni et aux États-Unis sur la sensibilisation aux objectifs de développement durable (ODD) et au changement climatique. Présentés par Koichi Kabasawa (Soka Gakkai Japon), Amelia Gonzalez (SGI États-Unis) et Scott Hartley (SGI Royaume-Uni), les résultats ont révélé des différences concernant les objectifs de développement durable qui intéressaient le plus les étudiants de ces trois pays.

Les résultats japonais font clairement apparaître un plus faible niveau de préoccupation concernant le changement climatique et des différences nettes entre les sexes. Les répondants étaient composés de 3 560 jeunes japonais, 131 américains et 109 britanniques. Les détails de l'enquête japonaise sont disponibles ici : https://mapting-blog.com/soka-gakkai-student-division-2019-sdg-survey/

Ramu Damodaran, chef de l'impact universitaire des Nations Unies, et Kusumita P. Pedersen, du Parlement des religions du monde, ont commenté les résultats, soulignant que le rôle de la jeunesse était essentiel dans la recherche d'approches novatrices pour atteindre les objectifs de développement durable.

Le 24 septembre, l'application Mapting, créée par la SGI et Earth Charter International pour permettre aux gens de partager des actions contribuant à la réalisation des ODD, a été présentée dans l'espace d'exposition Zone d'action dédiée aux ODD au siège de l'ONU. Les photos lauréates d'un concours photographique organisé par Mapting sur les mesures de lutte contre le changement climatique y ont été exposées.

Des photos illustrant des actions climatiques dans des pays aussi éloignés que le Sénégal, l'Inde, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, l'Italie et la Macédoine ont été soumises.

Le premier prix, une invitation à participer aux événements en faveur de l'action pour le climat à New York, a été attribué à Catalina Gomez Vives, du Costa Rica. Sa photo représentait des adolescentes étudiant l'impact du changement climatique sur les tortues luth qui sont menacées d'extinction. Elle a déclaré : « C'était formidable de rencontrer d'autres activistes passionnés du monde entier et de discuter de ce que nous pourrions faire pour mieux travailler ensemble en vue d'atteindre notre objectif commun. »

Fidèle à sa mission de promouvoir les actions individuelles, la SGI a publié un article intitulé « Winning the climate change challenge: What one person can do » (Relever le défi du changement climatique : ce que l'on peut faire à l'échelle individuelle) dans le Japan Times à l'approche du Sommet Action Climat de l'ONU : https://www.japantimes.co.jp/2019/09/09/special-supplements/winning-climate-change-challenge/

Un article intitulé « Climate Change: A People-Centered Approach » (Changement climatique : une approche axée sur les gens) de Daisaku Ikeda, président de SGI, a également été publié par InDepth News le 19 septembre : https://www.indepthnews.net/index.php/opinion/2985-climate-change-a-people-centered-approach/

La Soka Gakkai Internationale est un réseau bouddhiste qui relie plus de 12 millions de personnes à travers le monde et qui se consacre à la promotion de la paix, du développement durable, de la culture et de l'éducation.

Contact :

Joan Anderson

Bureau d'information au public

Soka Gakkai Internationale

Tél. : +81-80-5957-4711

Email : anderson[at]soka.jp

SOURCE Soka Gakkai International