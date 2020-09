Un grupo de expertos presenta recomendaciones de protocolos reforzados para el restablecimiento de las actividades de los cruceros

MADRID, 22 de septiembre de 2020 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Un panel de expertos en medicina y científicos de reconocidos internacionalmente ha confirmado, tras analizar arduamente los sistemas de prevención y otras medidas, que los riesgos de salud pública asociados a la pandemia pueden ser mitigados en los viajes de crucero.

El Healthy Sail Panel ha presentado este lunes sus recomendaciones a los Centros para Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), de Estados Unidos, en respuesta a la solicitud de los propios centros de formular sugerencias que puedan ser utilizadas en el futuro como una guía de salud pública y medidas preventivas relacionadas con los viajes en cruceros. El Panel fue creado el pasado mes de junio por Royal Caribbean Group (NYSE: RCL) y Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NYSE: NCLH).

El Healthy Sail Panel está integrado por expertos reconocidos mundialmente en la práctica médica y la investigación, salud pública, enfermedades infecciosas, bioseguridad, hostelería y operaciones marítimas, quienes han aplicado a sus recomendaciones los mejores y más recientes conocimientos disponibles en salud pública, ciencia e ingeniería a sus recomendaciones.

El informe de Healthy Sail Panel, de más de 65 páginas, incluye un compendio de buenas prácticas con 74 recomendaciones detalladas que están orientadas a garantizar la salud pública y la seguridad de los pasajeros, la tripulación y las comunidades donde hacen escala los barcos. Las recomendaciones incluyen pruebas, el uso de protección para el rostro, así como procedimientos mejorados de saneamiento en barcos y terminales de pasajeros. El Panel, presidido por el exgobernador Mike Leavitt, quien también ejerció como secretario del Departamento de Salud y Servicios Sociales de Estados Unidos (HHS); y el Dr. Scott Gottlieb, excomisionado de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA).

"El Healthy Sail Panel ha estado los últimos cuatro meses estudiando cómo podemos mejorar la protección de la salud y seguridad de los pasajeros y la tripulación a bordo de los cruceros", ha explicado el Dr. Gottlieb. "Desde una perspectiva general, creemos que las recomendaciones de salud pública formuladas por el Panel servirán de orientación sobre las estrategias que se deben poner en marcha para garantizar la reanudación segura de la navegación", ha indicado.

El gobernador Leavitt dijo: "Este Panel llevó a cabo un examen de salud pública ambicioso e interdisciplinario para desarrollar estándares y pautas a fin de crear el más alto nivel de seguridad en el complejo entorno de un crucero. Estudiamos las experiencias de la industria en la lucha contra la pandemia y luego incorporamos las muchas lecciones aprendidas y los avances logrados por la medicina y la ciencia durante los últimos seis meses. Las recomendaciones del Panel se basan en la mejor información científica y médica disponible y están destinadas a mitigar significativamente los riesgos para la salud pública de quienes navegan ".

"Estamos conscientes de que nuestra responsabilidad es actuar de manera contundente para proteger la salud y seguridad de nuestros pasajeros y la tripulación, así como de las comunidades por donde navegamos, y es por esta razón que hemos solicitado al Panel su ayuda para así aprender cómo cumplir mejor con esa responsabilidad", ha señalado Richard D. Fain, presidente y director ejecutivo de Royal Caribbean Group. "El arduo trabajo del Panel nos ha inspirado, así como su determinación de ayudarnos a establecer los protocolos más sólidos en la industria de viajes".

"Las recomendaciones del Healthy Sail Panel son firmes y bastante completas, y reflejan el destacado enfoque que los panelistas aportaron a su trabajo", ha explicado Frank Del Rio, presidente y director ejecutivo de Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. "Sabemos que tanto las autoridades como los consumidores esperan que las líneas de cruceros les proporcionen las vacaciones más seguras y saludables que puedan tener, y este trabajo demuestra nuestro compromiso de cumplir con esta demanda", ha acotado.

Fain y Del Rio han explicado que cada compañía utilizará las recomendaciones del Panel para informar sobre el desarrollo de nuevos protocolos operativos, los cuales se presentarán a los CDC y otras autoridades de todo el mundo para su revisión y aprobación, un hito importante en el mundo en lo que se refiere al proceso de reanudación de la navegación. El trabajo del grupo es de código abierto, lo que permitirá a terceros sumar sus protocolos. El exgobernador Leavitt y el Dr. Gottlieb han expresado su reconocimiento al hecho de que las autoridades y otras compañías de cruceros ya han participado en el trabajo de este Panel en calidad de observadores.

El Healthy Sail Panel ha identificado cinco áreas clave que todo operador de cruceros debería abordar para mejorar la salud y la seguridad de los pasajeros y la tripulación, y reducir el riesgo de infección y propagación del COVID-19 en los barcos:

Pruebas, detección y reducción de la exposición Saneamiento y Ventilación Respuesta, planificación de contingencias y ejecución Planificación de destinos y excursiones Mitigar los riesgos para los miembros de la tripulación

En cada categoría, el Healthy Sail Panel propone una serie de recomendaciones específicas para abordar problemas de seguridad concretos. Entre ellas se encuentran estrategias clave como:

Tomar medidas contundentes para evitar que el SARS-CoV-2 ingrese a un barco a través de una adecuada educación, revisión y pruebas de la tripulación y los pasajeros antes del embarque

Reducir la transmisión mediante estrategias de gestión del aire y prácticas de saneamiento

Implementar planes detallados para abordar cualquier infección positiva en los barcos, incluidas las contingencias para el tratamiento a bordo, el aislamiento y la rápida evacuación y repatriación

Controlar de cerca las excursiones en tierra

Protección mejorada para los miembros de la tripulación

El informe completo del Panel de navegación saludable se puede encontrar aquí: Royal Caribbean Group o en Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.

