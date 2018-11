Un investissement de 10 millions de dollars de Digital Alpha permettra à Quantela, l'un des leaders de l'IA et de l'automatisation des villes, d'élargir ses activités mondiales

AMSTERDAM et SAN FRANCISCO, November 9, 2018 /PRNewswire/ --

Digital Alpha financera également un fond innovant de partage de revenus pour d'importants clients du secteur public du monde entier

Quantela, dont le siège social se trouve dans la Silicon Valley, utilisera les 10 millions de dollars investis par Digital Alpha pour développer son marché et renforcer sa présence sur des sites stratégiques aux États-Unis et en Europe. Pour sa part, Digital Alpha voit Quantela comme un complément important à sa stratégie de ville intelligente.

Quantela a atteint une croissance annuelle de son chiffre d'affaires de 100 % par an et souhaite renforcer sa présence sur des marchés cibles. Atlantis, sa plate-forme d'intelligence artificielle phare, aide ses clients à prendre des décisions plus éclairées en matière d'utilisation des infrastructures urbaines. Atlantis profite d'avancées en matière d'agrégation de données, d'intelligence opérationnelle, d'apprentissage en profondeur et d'apprentissage automatique pour permettre aux prestataires de services urbains, aux villes et collectivités et à d'autres organisations de traiter efficacement de grands volumes de données historiques et en temps réel provenant de l'Internet des objets (IdO), de sources de données ouvertes et de technologies opérationnelles et de prendre des décisions plus éclairées.

Sridhar Gadhi, PDG et fondateur de Quantela Inc., a déclaré à propos de cet investissement : « Les collectivités et les villes intelligentes sont une réalité dont nous faisons tous l'expérience. Les données se trouvent au cœur de ces infrastructures. Au fil des années, nous avons travaillé sur divers projets de collectivités et villes intelligentes. Nous avons ainsi pu obtenir les informations nécessaires pour adapter nos produits aux besoins des villes et des collectivités.

Cet investissement et ce partenariat stratégique nous aident à accélérer le développement de nos produits afin de répondre aux demandes d'économies développées et en développement. En proposant des services basés sur les résultats, nous accélérerons la concrétisation des avantages pour la société en déployant des solutions intelligentes.

Nous sommes impatients d'aborder la prochaine phase de croissance sur les marchés américain et européen. Nous sommes fermement convaincus que grâce aux synergies que nous partageons avec Digital Alpha, nous pourrons révolutionner la manière dont les services numériques sont conçus et déployés au sein des villes et des collectivités. »

Fondée en 2014, Quantela Inc. a livré et déployé avec succès la plate-forme Atlantis dans des dizaines de villes et collectivités, y compris une quarantaine de sites répartis aux États-Unis, en Europe et en Asie, et gère d'importants contrats dans le monde entier. Quantela s'est rapidement imposée comme un acteur majeur sur le marché des villes et collectivités intelligentes dans le monde entier.

Rick Shrotri, associé directeur de Digital Alpha, a déclaré à propos de cet investissement : « Notre investissement dans Quantela marque une étape du voyage passionnant que nous avons entrepris pour nous concentrer sur les plates-formes révolutionnaires destinées aux villes intelligentes et à l'IdO. Quantela s'est distinguée par ses capacités évidentes de leader dans le domaine de l'automatisation nécessaire pour rendre les villes intelligentes, notamment grâce à sa puissante plate-forme d'intelligence artificielle. En outre, suite à des discussions avec des dirigeants tels que le directeur des systèmes d'information de Las Vegas, le PDG d'Erie Innovation District et des partenaires de premier plan tels que PTC et L&T , nous avons obtenu des preuves convaincantes de son succès de déploiement et de ses capacités techniques. Nous sommes heureux d'injecter des capitaux supplémentaires qui aideront Quantela à accroître sa présence mondiale et à mettre au point de nouveaux modèles de partage des revenus basés sur l'équité qui permettront aux villes de déployer rapidement davantage de services intelligents.

Digital Alpha entretient une relation stratégique avec Cisco. Dans le cadre de sa propre charte, elle se concentre sur l'IdO et les villes intelligentes. Les solutions de centres de données à grande échelle visant à créer des environnements en nuage souverains dans les pays constituent l'un des segments auxquels Digital Alpha et Cisco s'intéressent. Grâce à notre investissement dans Quantela, nous pouvons créer de nouvelles lignes de produits combinées à l'offre de centres de données de Cisco, qui pourront ensuite être proposées aux villes avec des options de financement innovantes qui ne pourraient autrement pas être disponibles sur le marché. Nous sommes ravis de nous associer à une entreprise déjà florissante qui présente un potentiel énorme pour faire évoluer et définir le marché des villes intelligentes pour les décennies à venir. »

Dans le cadre de son expansion, Quantela inaugurera également des centres d'excellence aux États-Unis, en Europe et en Asie. Ces centres encourageront la recherche et le développement de solutions locales répondant aux exigences des villes et des collectivités intelligentes.

Au sujet de l'investissement, Amr Salem, responsable du secteur public mondial de Cisco, a déclaré : « Cisco est reconnue en tant que leader du développement de villes intelligentes ainsi que pour sa capacité à réunir technologie, innovation, leadership stratégique et un puissant écosystème de partenaires. Quantela combinera ses solutions aux solutions de centre de données de Cisco et à la plate-forme Cisco Kinetic for Cities pour proposer un service unique. L'investissement de Digital Alpha ouvrira sans aucun doute à Cisco et Quantela de nouvelles opportunités d'étendre leur proposition commune aux villes et aux collectivités. »

À propos de Digital Alpha

Digital Alpha est une société d'investissement axée sur l'infrastructure et les services numériques nécessaires à une économie numérique. Dans le cadre d'un accord de collaboration stratégique avec Cisco Systems, Inc., Digital Alpha jouit d'un accès privilégié au portefeuille d'opportunités commerciales de Cisco nécessitant un financement par fonds propres. Digital Alpha estime qu'il s'agit du premier fonds axé sur ce type d'investissement dans le contexte actuel où d'importantes opportunités de croissance destinées à soutenir l'économie numérique se présentent, y compris les villes intelligentes, les réseaux haut débit de nouvelle génération et les solutions de gestion et de communication de données d'entreprise. http://www.digitalalpha.net

À propos de Quantela, Inc.

Quantela est un acteur majeur de la fourniture de la plate-forme numérique Atlantis destinée à l'automatisation et à l'optimisation des opérations d'infrastructures urbaines. Basée aux États-Unis, Quantela est également présente en Europe et en Asie et s'adresse au marché mondial des villes et des collectivités intelligentes.

En 2018, Quantela a lancé « Smart-City-in-a-box », qui inclut la plate-forme Atlantis ainsi qu'un ensemble de solutions combinées aux offres du centre de données et du nuage hybride de Cisco.

