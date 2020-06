Un investisseur néerlandais dans le domaine des technologies financières fait l'acquisition de la plateforme d'investissement de pair à pair ViVentor

Ce transfert de propriété permet clairement à la plateforme d'investissement axée sur le prêt de pair à pair (P2P) ViVentor, établie en 2015, de dépasser le statut de start-up. Depuis 5 ans, elle s'est avérée être un partenaire fiable dans le secteur toujours en pleine croissance de la technologie financière. Malgré toutes les turbulences actuelles sur les marchés financiers, ViVentor est restée stable et a même réussi à créer de solides opportunités de croissance durable. Le nouveau propriétaire est convaincu que son investissement portera ses fruits : « Nous connaissions déjà ViVentor car c'est un partenaire de confiance au sein de notre groupe de sociétés de technologies financières. Nous avons donc décidé d'acheter ViVentor afin de soutenir ce passage au niveau supérieur. L'équipe de ViVentor nous a prouvé qu'elle savait s'adapter à la perfection dans les environnements en rapide évolution. Nous sommes impressionnés par la façon dont la direction, menée par le CEO Andrius Bolšaitis, parvient à défendre l'intérêt des investisseurs et des initiateurs de prêts sur la plateforme ViVentor en cette période troublée. Nous sommes également convaincus que le régulateur letton s'en apercevra et que ViVentor deviendra bientôt l'une des premières plateformes P2P entièrement autorisées en Europe », a déclaré Sabrina Nathoe, CEO de Lotus 597.

L'équipe de ViVentor est fière que son dévouement envers l'entreprise ait porté ses fruits : « Chez ViVentor, nous sommes convaincus que nous pouvons maintenant agir encore plus rapidement pour mettre en œuvre notre ambitieuse stratégie de croissance commerciale. Notre objectif est de devenir l'une des principales plateformes sur le marché de l'investissement P2P et l'un des partenaires les plus réputés aussi bien auprès de nos initiateurs de prêts que de nos investisseurs », a déclaré Andrius Bolšaitis, CEO de ViVentor.

À propos de Lotus 597 et Atlantis Financiers :

Lotus 597 appartient à l'entreprise néerlandaise Gielen Group et investit dans des start-ups et des scale-ups prometteuses dans le domaine des technologies financières. Entre autres entreprises, Gielen Group possède déjà la plateforme de prêt à succès Atlantis Financiers, la plateforme de notation de crédit Paylex et la plateforme de prêt hypothécaire récemment lancée, Capilex. Atlantis Financiers est l'un des plus grands fournisseurs de financement alternatif et de services complets d'affacturage sur les marchés néerlandais et belge. Depuis sa création en 2013, la société a desservi plus de 3 000 petites et moyennes entreprises (PME) dans la région. Depuis le début, Atlantis se spécialise dans le financement des PME en périodes difficiles ou spéciales, au cours desquelles les banques traditionnelles ne sont souvent pas en mesure de les soutenir. La majorité des clients d'Atlantis sont actifs dans les secteurs des services ou de la logistique. Les prêts proposés vont de 5 000 à 1 million EUR, et sont toujours couverts par des garanties. Depuis 2017, Atlantis est présent sur la plateforme ViVentor en tant qu'initiateur de prêts, offrant d'excellents retours et garanties aux investisseurs sur la plateforme.

À propos de la plateforme d'investissement P2P ViVentor

ViVentor a été créée en 2015. Au cours de ses cinq années d'exploitation, ViVentor a refinancé plus de 130 millions EUR de prêts, offrant des retours aux investisseurs pouvant atteindre 15 %. ViVentor compte désormais plus de 7 500 investisseurs inscrits, 70 % des fonds investis venant d'Allemagne, du Portugal, d'Espagne, d'Italie et des pays du Benelux. En raison de la croissance significative de la plateforme, ses recettes ont plus que triplé en 2019, permettant à ViVentor d'augmenter son capital de 2 800 EUR à 1 530 000 EUR. Les prêts financés sur la plateforme au cours de l'année dernière ont totalisé plus de 53,5 millions EUR. Parmi ces prêts, plus de 71 % étaient des prêts à la consommation, 18 % des financements de facture et environ 8 % des prêts commerciaux.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1178532/Viventor.jpg

Related Links

http://www.viventor.com/



SOURCE Viventor