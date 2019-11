Un llamado a la acción para impulsar la ciberestabilidad: la Comisión Global (GCSC) da a conocer su informe final

PARÍS, 12 de noviembre de 2019 /PRNewswire/ -- La Comisión Global sobre la Estabilidad del Ciberespacio (GCSC) dio a conocer hoy su informe final Advancing Cyberstability (Impulsar la ciberestabilidad), como parte de un panel organizado en el Foro de la Paz de París 2019. Stef Blok, ministro de Relaciones Exteriores de los Países Bajos, Jean-Yves Le Drian, ministro para Europa y de Relaciones Exteriores de Francia, y David Koh, director ejecutivo de la Agencia de Ciberseguridad de Singapur, presentaron el informe y situaron los hallazgos dentro del contexto de los esfuerzos globales en curso por mejorar la seguridad internacional en el ciberespacio. Michael Chertoff y Latha Reddy, copresidentes de la Comisión, de conjunto con la expresidenta Marina Kaljurand, presentaron recomendaciones y comentaron acerca del acercamiento estratégico y el trabajo de la GCSC.

Este informe representa la culminación del trabajo de la Comisión durante los últimos tres años y brinda a la comunidad internacional y al ecosistema más amplio un marco de trabajo, principios, normas de comportamiento y recomendaciones sobre la ciberestabilidad.

"A principios de este año, 28 estados miembros de la Unión Europea respaldaron un marco de trabajo para sanciones apuntando a ciberactividades maliciosas. Hoy, la GCSC consolida un conjunto de normas y principios para el comportamiento de actores estatales y no estatales. Esta es una contribución importante a un espacio digital en el que deben prevalecer el orden y la paz", comentó Stef Blok, ministro de Relaciones Exteriores de los Países Bajos, cofundador de la GCSC. "Dado que la estabilidad en el ciberespacio está vinculada directamente con la estabilidad en el 'mundo real', este marco de trabajo para la ciberestabilidad es más crucial que nunca. El próximo paso en este proceso multilateral será recolectar evidencias y hacer responsables a aquellos que rompan las reglas. Juntos debemos acrecentar la rendición de cuentas y combinar todas las piezas del rompecabezas entre gobiernos, empresas dedicadas a la tecnología y la seguridad, y la sociedad civil".

El trabajo de la Comisión surgió de un deseo de abordar la creciente inestabilidad social y política como resultado de acciones maliciosas en el ciberespacio. La situación se ha deteriorado aún más como lo demuestra el aumento en el número y la sofisticación de los ciberataques por parte de actores estatales y no estatales, algo que cada vez más pone en riesgo los considerables beneficios del ciberespacio. En medio de este entorno crecientemente volátil, existe una aparente falta de entendimiento mutuo y de concientización entre las comunidades que trabajan en asuntos relacionados con la ciberseguridad internacional. Con este informe, la GCSC busca contribuir a los esfuerzos internacionales para abordar estos desafíos.

"La ciberestabilidad y la gobernanza están inextricable y naturalmente vinculadas", añadió Michael Chertoff, copresidente de la GCSC. "Según la era digital evoluciona a tanta velocidad, los gobiernos y las sociedades carecen del nivel deseado de intercambio, para no hablar de los procesos de toma de decisión necesarios para garantizar la estabilidad del ciberespacio. El esfuerzo de la GCSC complementa al trabajo de otras organizaciones, y servirá para influenciar la forma en que los actores críticos pueden interactuar entre sí y colaborar para alcanzar un ciberespacio estable".

Enfatizando un acercamiento concertado y con la participación de múltiples partes interesadas, el marco de trabajo refleja indicadores tecnológicos, de producto y operativos, así como un enfoque en el cambio conductual que se requiere entre todas las partes interesadas.

"La publicación de este informe final no es el fin, sino más bien el comienzo de un nuevo esfuerzo a fondo para la implementación de los principios, normas y recomendaciones que se sugieren", señaló Latha Reddy, copresidenta de la GCSC. "La responsabilidad recae sobre todas las partes interesadas—gobiernos, industria y sociedad civil—para que colaboren, adopten e implementen prácticas aceptadas que ayuden a fortalecer la ciberestabilidad. Nunca antes ha habido tanto en juego, y por tanto se impone una respuesta de la misma magnitud".

Luego de la publicación, los miembros de la GCSC continuarán su labor de defensa y participación con sus respectivas comunidades. Los aportes y los comentarios de estos grupos fueron reflejaron las interacciones con expertos estatales y no estatales y constituirán las bases de la promoción del informe en lo adelante.

Para un resumen, consulte la Hoja de datos y para una copia del informe, visite Advancing Cyberstability (Impulsar la ciberestabilidad).

Acerca de la Comisión

Lanzada en la Conferencia sobre Seguridad de Múnich de 2017, la misión de la Comisión Global sobre la Estabilidad del Ciberespacio (GCSC) es desarrollar propuestas para normas y políticas que mejoren la seguridad y la estabilidad internacionales y que sirvan como guías para un comportamiento estatal y no estatal responsable en el ciberespacio. La Comisión ayuda a promover la concientización y el entendimiento mutuos entre las diversas comunidades del ciberespacio que trabajan en asuntos relacionados con la ciberseguridad internacional. Para obtener más información, visite www.cyberstability.org.

