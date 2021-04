Un Marché De L'immobilier Ancien Résilient Et Contrasté

Portée notamment par les perspectives du Grand Paris, l'Île-de-France est la grande gagnante de ce début d'année, avec une demande en banlieue parisienne qui augmente de 12 %.

Le retour en grâce des régions, avec une hausse de la demande de 16 %. Les biens situés à moins de 1 heure 30 des grandes métropoles sont les plus recherchés. La Normandie notamment suscite la convoitise des Parisiens et des Franciliens. Les acquéreurs y sont majoritairement des CSP+, dirigeants ou exerçant en profession libérale.

UN INTÉRÊT CONFIRMÉ POUR LA PIERRE

Le réseau Laforêt enregistre une nouvelle hausse des transactions, alors que 2020 a été la 2e meilleure année de tous les temps en volumes de ventes. Ainsi, les transactions progressent au premier trimestre (+3 % au national), en comparaison du dernier trimestre 2020.

À Paris, avec une demande en hausse et des stocks qui se reconstituent lentement, les volumes de transactions démarrent également l'année à la hausse (+2 %). Ils progressent aussi en Île-de-France de 4 %. Enfin, les régions, après une année 2020 très dynamique, poursuivent sur leur lancée avec des volumes de transactions qui progressent de 3 %.

DES PRIX À LA HAUSSE MALGRÉ UNE CORRECTION DANS LA CAPITALE

Au cumul national, le constat est celui de prix toujours orientés à la hausse (+1,3 %). Certaines régions, comme Paris, Lyon ou Bordeaux, sont victimes de leur succès et les prix y augmentent plus fortement qu'ailleurs. Pour autant, la hausse constatée, de l'ordre de 1,9 % à 2 305 €/m2, reste assez homogène sur l'ensemble des régions. Avec des prix un peu plus sages (-0,5 %), Paris conserve toutefois un prix moyen au mètre carré encore très supérieur au reste de la France, à 10 535 €/m2. En Île-de-France, la hausse des prix se poursuit également, à +0,7 %, soit 4 354 €/m2. En régions, enfin, la ruée vers l'ouest n'est pas sans conséquence. Des villes comme Angers (+4 %), Lorient (+6 %), Nantes (+6,5 %) ou Rennes (+9 %) voient leurs prix progresser significativement sur les 12 derniers mois.

