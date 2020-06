Un million de personnes signent la pétition pour fermer Pornhub à cause de vidéos de traite des êtres humains à des fins d'exploitation sexuelle

Le mouvement mondial #Traffickinghub, qui se développe très vite et s'appuie sur un million de personnes, veut faire fermer Pornhub pour avoir permis le viol et la traite des êtres humains à des fins d'exploitation sexuelle et en avoir tiré profit

SACRAMENTO, Californie, 10 juin 2020 /PRNewswire/ -- Avec des signataires de 192 pays, la pétition de Traffickinghub de Laila Mickelwait, spécialiste de la lutte contre la traite des êtres humains, vise à faire fermer Pornhub dont la société mère, Mindgeek, est basée au Canada. La pétition, qui vise Pornhub car il permet et profite de la traite des êtres humains à des fins d'exploitation sexuelle et du viol de femmes et d'enfants à travers le site, a dépassé le million de signatures. La campagne est menée par Exodus Cry , l'organisation de lutte contre la traite, et s'appuie sur de nombreux cas rapportés récemment dans les médias. Plus de 300 organisations de lutte contre la traite, de protection de l'enfance et de défense des droits des femmes aux États-Unis, au Canada, en Australie, au Royaume-Uni, en Europe et en Amérique latine, appuient la campagne.