Un module de clinique mobile du KAIST pour combler le manque de salles à pression négative

Le MCM est extensible, mobile et facile à stocker grâce à une combinaison de cadres à pression négative, de tentes et de panneaux multifonctions. Le MCM veut répondre rapidement à la forte demande de lits à pression négative dans le pays et éventuellement dans de nombreux autres pays où la troisième vague de COVID-19 fait rage. Le module est maintenant prêt à être déployé après une période d'essai de trois semaines au Korea Cancer Center Hospital.

L'équipe du professeur Tek-Jin Nam est passée à l'action, collaborant rapidement avec des chercheurs, des ingénieurs spécialisés dans la conception mécanique et une équipe de médecins cliniciens pour mener à bien le MCM, l'une des initiatives New Deal R&D du KAIST lancée en juillet dernier.

Le professeur Nam cite « l'extensibilité » comme étant la caractéristique principale du MCM. À terme, il servira à la fois d'unité de triage et de centre de transition dans les situations d'urgence médicale. « Le module est facilement transférable à des environnements existants. Il peut être construit en deux heures et réduit les coûts de construction jusqu'à 80 % par rapport aux produits existants », explique le professeur Nam.

« Il sera également utile pour la prise en charge des patients moins graves qui doivent être surveillés quotidiennement dans des salles de quarantaine ou comme stations relais où le personnel médical sur place peut assurer le traitement et la surveillance quotidienne avant l'hospitalisation. Ces services peuvent être déployés efficacement à l'intérieur ou à l'extérieur des hôpitaux existants. »

L'équipe de recherche a spécialement conçu le cadre de pression négative pour assurer le niveau de sécurité A de la chambre à pression négative, qui est constituée d'un panneau multifonctionnel et recouverte d'une tente gonflable. Les panneaux multifonctions peuvent contenir des appareils médicaux tels que des ventilateurs, de l'oxygène et des moniteurs de bio-signal.

Des dispositifs à pression positive fournissent de l'air frais depuis l'extérieur de la tente. Une pompe à air et un contrôleur maintiennent la pression du faisceau d'air, tout en filtrant l'air évacué. Un système interne de surveillance des informations sur l'air contrôle efficacement la pression de l'air ambiant et le purifie.

Alors qu'un lit à pression négative conventionnel coûterait environ 3,5 milliards de KRW (50 milliards de wons pour un service), ce module est estimé à 0,75 milliard de wons chacun (10 milliards de wons pour un service), ce qui réduit les coûts d'environ 80 %.

Le MCM est conçu pour être facilement transporté et déplacé grâce à son volume, son poids et sa facilité d'entretien. Ce module ne nécessite qu'un quart du volume des salles existantes et occupe environ 40 % de leur poids. L'unité peut être transportée dans un camion porte-conteneurs de 12 mètres.

« C'est un système de construction d'unités très efficace et polyvalent. Il ne faut que 3 à 4 semaines pour construire 6 à 8 lits d'USI et les coûts de construction sont considérablement réduits », explique le professeur Nam. « Nous pensons que cela contribuera de manière significative à soulager le besoin drastique de lits à pression négative et à fournir un lieu de suivi des patients présentant des symptômes modérés. Nous attendons avec impatience que le MCM améliore les ressources de gestion des épidémies dans le monde entier. »

L'équipe du professeur Nam développe également des solutions et des dispositifs antiviraux tels que des équipements de protection, des stérilisateurs et des kits de test dans le cadre de l'initiative KAIST New Deal R&D qui a été lancée pour répondre rapidement et de manière proactive à l'épidémie. Plus de 45 membres du corps enseignant et chercheurs du KAIST collaborent avec l'industrie et les hôpitaux pour développer la technologie antivirale qui améliorera les mesures préventives, les diagnostics et les traitements.

