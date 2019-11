Un nombre record de family offices, de familles royales et de cheikhs de renommée mondiale s'apprêtent à participer au 10e Global Family Office Investment Summit de Sir Anthony Ritossa à Dubaï

Les membres de renommée mondiale du comité consultatif incluent :

Son Altesse Royale le Prince Michel de Yougoslavie, petit-fils du roi Umberto d'Italie et du Prince Paul de Yougoslavie, Monaco

Mohamed Al Ali , PDG et conseiller de Sheikh Ahmed Al Maktoum International Investments Enterprise, Émirats arabes unis

Hamdan Al Nahyan , président-directeur général de Mams Group, Émirats arabes unis

Sur le thème « rencontre entre l'Orient et l'Occident », ce sommet de haut vol promet d'être plus grandiose et spectaculaire que jamais. Les séances porteront sur des sujets liés aux connaissances des investisseurs d'élite, à l'intelligence artificielle et à l'apprentissage automatique, aux opportunités mondiales, à la planification de la succession, aux suggestions philanthropiques, à la gouvernance familiale, aux technologies financières (FinTech), etc.

« C'est un grand plaisir et un honneur de revenir à Dubaï pour notre sixième sommet aux Émirats arabes unis. Dubaï est toujours le lieu idéal pour accueillir notre groupe prestigieux, et le fait que chaque sommet soit plus grand et plus impressionnant que le précédent témoigne de la détermination de la région à offrir sa chaleureuse hospitalité, son excellent service et ses valeurs communes », a déclaré Sir Anthony Ritossa, président du Ritossa Family Office, une entreprise familiale dont l'histoire remonte à l'empire vénitien en Europe, il y a 600 ans.

« Le 10e Global Family Office Summit à Dubaï sera le couronnement de la carrière de Sir Anthony Ritossa et de tous les participants au sommet. Étant le rassemblement mondial des family offices les plus grands et les plus exclusifs de tous les temps, cet illustre événement sera le lieu idéal pour des discussions de haut niveau sur la meilleure manière d'enrichir l'héritage familial, de faire croître et de préserver la richesse, et de partager des idées. J'ai hâte d'accueillir mes collègues et mes amis du monde entier à Dubaï », a déclaré Mohamed Al Ali, PDG et conseiller de Sheikh Ahmed Al Maktoum International Investments Enterprise, aux Émirats arabes unis.

« Nous pouvons tous compter sur les doigts d'une main les individus qui ont marqué durablement nos cœurs et nos esprits. Mohamed Al Ali est l'un de ces individus. Il est l'incarnation même du précepte "bonnes pensées, bonnes paroles, bonnes actions" », a déclaré Dame Sheila B. Driscoll.

« J'ai produit littéralement des milliers d'événements et de conférences dans le monde entier, et je n'y ai jamais trouvé une telle vision et un projet aussi vaste. Le soutien officiel du Cheikh Maktoum et du Prince de Monaco, la présence des héritiers des familles royales de Bahreïn et de Yougoslavie, des héritiers de Reynolds, Rockefeller, Bismarck, Muhammad, Menelik, Selassie et de la plateforme financière la plus innovante au monde sont autant de points inédits. Votre événement se classe au premier rang des sommets mondiaux les plus spectaculaires et les plus enthousiasmants. Je suis extrêmement fier d'y collaborer », a déclaré Matteo Peri, de CNBC Europe.

Pour plus de détails sur les futurs événements et le 10e Global Family Office Investment Summit (sur invitation uniquement) à Dubaï, veuillez contacter info@DubaiSummit.org ou rendez-vous sur www.DubaiSummit.org.

Contact médias :

Charlotte Luer

+1-239-404-6785

cluer@ljhfm.com

Vidéo : https://youtu.be/B5qmy9cJEMM

SOURCE Ritossa Family Office