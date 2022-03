Un nouveau compétiteur arrive sur le marché des véhicules tout-terrain : le GWM TANK300

SUV tout-terrain de luxe, intelligent et portant le pavillon de la marque TANK, le GWM TANK300 s'inscrit en droite ligne de l'esprit de la marque « mondiale, à la mode et tout-terrain » et a créé une nouvelle catégorie sur le marché des SUV tout-terrain. La marque TANK est la cinquième grande marque lancée par GWM en 2021 et mène la nouvelle tendance de développement des SUV.

Le GWM TANK300 bénéficie de trois avantages majeurs : une forte combinaison de puissance, une excellente capacité tout-terrain et un système de contrôle intelligent.

La forte combinaison de puissance est l'une des caractéristiques clés de ce nouveau modèle. Le GWM TANK300 est équipé d'un moteur à essence suralimenté à injection directe de 2.0T. La combinaison parfaite de puissance et de couple peut garantir que le véhicule tout-terrain reste puissant sous une pleine charge. L'application de la transmission 8AT assure non seulement une conduite fluide à grande vitesse, mais garantit également un haut rendement énergétique.

Ce tout nouveau véhicule présente également une excellente capacité tout-terrain. En particulier, avec un « mode grimpage » puissant, l'essieu transversal peut fonctionner en douceur et freiner rapidement lors de la montée d'une pente raide. Avec l'aide puissante de cette machine, le GWM TANK300 peut facilement passer des conditions routières difficiles et compliquées, telles que celles associées au désert, aux routes inondées d'eau, aux escaliers et aux pentes abruptes facilement.

La technologie intelligente est une autre fonction puissante du GWM TANK300. Le système vidéo à 360° peut être orienté selon diverses perspectives pour photographier rapidement les scènes des environs. En cas de mauvais temps, la fonction « Surround View Monitor » permet d'afficher des images claires sur l'écran LCD. Par ailleurs, les conducteurs peuvent également déclencher certaines fonctions par commande vocale pour assurer leur sécurité.

L'année dernière, le GWM TANK300 s'est vu octroyer le « Best Users' Popularity Award of the Year » et « Most Expected SUV of the Year ». Ce véhicule a été largement reconnu pour ses performances exceptionnelles. Il a par ailleurs été très apprécié par le marché chinois. PCAUTO, un média automobile, a déclaré que l'excellente performance tout-terrain de GWM TANK300 souligne sa valeur ajoutée en tant que véhicule tout-terrain.

Cette voiture sera bientôt disponible sur les marchés de l'Arabie Saoudite et de l'Australie. Il devrait faire des percées sur le marché mondial des SUV tout-terrain robustes pour devenir un nouveau modèle vedette.

Le GWM TANK500 sera également lancé prochainement sur le marché chinois et pourrait devenir un nouveau modèle représentatif dans le segment des SUV.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1763047/New_Tough_Off_road_Contender_GWM_TANK300_Arrives_Now.jpg

SOURCE GWM