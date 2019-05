ToJoy, qui est l'un des premiers et des plus performants incubateurs et accélérateurs de licornes en Chine s'est engagé, depuis sa création en 1991, à aider les entreprises privées chinoises à accélérer leur croissance. À ce jour, ToJoy a fourni une plateforme de commerce en ligne à hors-ligne à des centaines de milliers d'entreprises via son réseau de plus de 100 entreprises détenues en propriété exclusive ou en participation majoritaire dans plus de 40 villes du monde.

En 2016, ToJoy a commencé à planifier son expansion mondiale. La société a établi une filiale américaine à New York le 20 novembre 2018, marquant ainsi le début formel de l'incubateur et de l'accélérateur de licornes ainsi que des activités en dehors du marché national. ToJoy, qui dispose d'une présence aux États-Unis, en Europe, en Amérique latine et dans l'ASEAN, a ouvert des bureaux dans des villes internationales clés, notamment Hong Kong, New York, Paris et Vienne. En outre, la société prépare des implémentations en Inde, au Japon et en Corée du Sud. M. Ge compte aider ToJoy à accélérer la mise en œuvre de sa stratégie internationale et son expansion commerciale.

C'est précisément une telle société privée chinoise, qui semble être peu connue, qui a franchi de nombreuses étapes dans le secteur de l'incubation et de l'accélération des licornes. Elle a attiré trois anciens dirigeants nationaux, notamment les anciens présidents du Costa Rica et de la Serbie, José Maria Figueres et Boris Tadic, l'ancien Premier ministre belge, Yves Leterme ainsi que le génie commercial de Ge Jun.

Ge Jun est connu comme l'un des rares « jeunes dirigeants » de la Chine contemporaine. Avant de rejoindre ToJoy, il était vice-président mondial d'Intel, d'Apple et de Nvidia. Après son retour en Chine, pourquoi n'a-t-il pas choisi l'une des 500 marques les plus influentes au monde, mais plutôt opté pour ToJoy, une société relativement inconnue ? Lors de la cérémonie inaugurale, il a publiquement répondu aux questions posées par toutes les organisations médiatiques : il était attiré par le modèle d'innovation derrière ToJoy, celui d'un incubateur et d'un accélérateur mondiaux pouvant accélérer l'autonomisation des entreprises ayant des aspirations mondiales et aider ces entreprises de qualité à non seulement pénétrer le marché, mais à établir également une présence significative, et tout cela réunis, revêt une grande importance.

