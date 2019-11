Un nouveau documentaire de FT Specialist révèle les véritables avantages de la Citoyenneté par l'investissement pour la Dominique

LONDRES, 9 novembre 2019 /PRNewswire/ -- La Dominique est sur la bonne voie pour devenir la première île des Caraïbes totalement respectueuse de l'environnement, parrainée par son Programme de Citoyenneté par l'investissement (CBI), selon les révélations d'un nouveau documentaire de FT Specialist. Fait exceptionnel, les investissements directs étrangers via la CBI mènent à la construction de plus de 6 000 foyers à l'épreuve des ouragans. Le gouvernement investit des fonds substantiels de la CBI pour favoriser la résilience climatique et a mené des projets de réhabilitation de masse au cours des dernières années.

La Dominique a modernisé son infrastructure, exploite des sources d'énergie vertes et restructure son secteur touristique avec des éco-complexes hôteliers de luxe. Le magazine Professional Wealth Management (PWM) du Financial Times a publié un nouveau documentaire en 5 parties aujourd'hui après avoir visité la Dominique en septembre. Ce court docusérie explique comment l'« Île nature des Caraïbes » a réalisé tout cela via le financement de son Programme de CBI de premier plan mondial et pourquoi il est si important pour le peuple de la Dominique.

Yuri Bender, rédacteur en chef de PWM, a vanté la détermination des Dominicains face à l'adversité du changement climatique et la résolution du gouvernement à favoriser la résilience. « Ce qui rend les Dominicains encore plus fiers, c'est qu'ils accomplissent la renaissance économique de leur pays sans demander d'aide à la communauté internationale », félicite M. Bender, à propos du Programme de CBI de l'île.

Via la CBI, les investisseurs étrangers minutieusement approuvés peuvent obtenir une deuxième citoyenneté en Dominique en échange d'une contribution minimale de 100 000 USD au Fonds de diversification économique ou en investissant au moins 200 000 USD dans des biens immobiliers pré-approuvés. Ces derniers comprennent des hôtels de marques internationales comme Anichi, de Marriott, Cabrits, de Kempinski, et Tranquility Beach, d'Hilton, ainsi que des sites de villégiature de luxe comme Jungle Bay, Secret Bay et Sanctuary Rainforest.

S'adressant aux propriétaires de ces complexes, FT note la réussite de la Dominique pour ce qui est de se focaliser sur la qualité, et non la quantité, des touristes, et a loué les promoteurs immobiliers de la CBI pour avoir « créé leur propre niche ». Ian Edwards, PDG du Tranquility Beach Resort de la collection Curio d'Hilton, déclare que la CBI n'était « pas seulement cruciale », mais qu'il s'agissait de la « seule façon pour nous d'obtenir les fonds nécessaires » pour développer de nouveaux hôtels de luxe. M. Edwards, natif de Dominique, est certain que toute l'île en bénéficie et que tout le monde « devrait soutenir [la CBI] et aider ce pays à avancer ».

Alick Lawrence, promoteur d'Anichi, affirme que la CBI a été « véritablement cruciale pour nous aider à transiter de l'agriculture au tourisme ». La CBI constituant actuellement environ un quart du PIB de la Dominique, le gouvernement a pour vision de diversifier l'économie en s'orientant vers un modèle à base de services.

En ce qui concerne le tourisme, le nombre de chambres à louer en Dominique a augmenté de manière significative cette année après l'ouverture de plusieurs éco-hôtels approuvés par la CBI. Robert Tonge, ministre du Tourisme, explique que la Dominique tient à se focaliser sur l'éco-tourisme : « Nous ne voulons pas que nos plages, nos lacs et nos cascades soient surpeuplés ». Le gouvernement sensibilise les promoteurs immobiliers sur l'importance qu'il faut accorder à l'environnement et aux communautés locales. « L'utilisation de produits locaux, […] notre café, nos confitures, nos punchs au rhum : tout cela fait partie de ce que nous essayons de promouvoir afin d'assurer que, lorsque les personnes viennent en Dominique, elles vivent une expérience unique, comme nulle part ailleurs », affirme M. Tonge.

Pour accueillir davantage de touristes respectueux de l'environnement, le Premier ministre Roosevelt Skerrit envisage un secteur agricole en expansion et plus résilient pour compléter l'industrie de l'écotourisme. Il est important de noter que la vision du gouvernement concernant l'efficacité énergétique de la Dominique paraît prometteuse, avec la construction d'une nouvelle centrale géothermique, partiellement financée par le Programme de CBI. Le Premier ministre affirme que « cela aidera à réduire le coût de l'électricité et de l'énergie pour les citoyens comme pour le secteur privé ». Il est persuadé que le projet d'énergie propre « changerait la donne pour l'économie de la Dominique ».

Le documentaire fait partie de la Spotlight Series de PWM, qu'il est possible de visionner ici.

