Un nouveau partenariat entre Fertilizer Canada et Tractors for Africa offre la possibilité de promouvoir une agriculture durable et résiliente en Afrique

Le protocole d'entente vise à améliorer la mécanisation à la ferme et l'accès à la formation pour les agriculteurs

OTTAWA, Ontario, 13 octobre 2019 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, Fertilizer Canada et Tractors for Africa ont signé un protocole d'entente visant à faire progresser l'agriculture durable au Ghana dans le cadre du projet 4R Solution. Le projet bénéficie du soutien de Global Affairs Canada et porte sur l'incorporation de la 4R Nutrient Stewardship (Right Source @ Right Rate, Right Time, Right Place®) dans les pratiques de gestion des engrais afin d'augmenter les revenus de jusqu'à 80 000 petits exploitants agricoles, en particulier des femmes.

« Fertilizer Canada est heureuse de s'associer à Tractors for Africa pour faire progresser une agriculture durable et résiliente, créant de nouvelles opportunités pour les petits exploitants agricoles », a déclaré Clyde Graham, vice-président exécutif de Fertilizer Canada. « La mécanisation est un outil important pour la production de cultures agricoles. Les agriculteurs qui ont accès à des outils et à des technologies améliorés ont la possibilité de passer d'une agriculture de subsistance à une agriculture de marché. L'équipement agricole améliore également la précision de l'application d'engrais », a déclaré M. Graham.

Fertilizer Canada et Tractors for Africa ont des objectifs complémentaires visant à accroître la productivité agricole et le niveau de vie dans les pays en développement. Ce protocole d'accord reflète l'engagement des organisations d'améliorer la sécurité alimentaire, de promouvoir une agriculture intelligente face au climat et de soutenir les objectifs de développement durable des Nations Unies. De plus, Fertilizer Canada et Tractors for Africa conviennent que les coopératives, les autres acteurs du secteur privé, les vulgarisateurs gouvernementaux et les futurs partenaires sont essentiels au succès et à la pérennité de leurs initiatives conjointes pour le projet 4R Solution.

« Tractors for Africa est ravi de s'associer à Fertilizer Canada pour permettre de relever le niveau de vie des familles d'agriculteurs africaines », a déclaré Louis Ricard, cofondateur et trésorier de Tractors for Africa. « Notre mission principale est de fournir des solutions mécanisées et une formation aux coopératives agricoles sur les équipements, les systèmes d'entreprise et la gestion des sols. L'intégration du projet 4R Solution de Fertilizer Canada à la formation annuelle montrera aux agriculteurs comment utiliser ces intrants essentiels de manière économique et durable, en contribuant à accroître les rendements et à mettre en place un modèle d'agriculture durable dans le futur. »

En fournissant aux agriculteurs l'équipement et la formation dont ils ont besoin, il sera possible de réduire la pauvreté et d'améliorer la sécurité alimentaire, ce qui est l'objectif principal du projet 4R Solution.

Le projet 4R Solution est un partenariat novateur qui exploitera le financement et l'expertise canadiens pour intégrer les principes du développement coopératif et de la gestion de l'agriculture durable en utilisant 4R Nutrient Stewardship afin de soutenir de meilleures opportunités socio-économiques pour les petits agriculteurs et agricultrices. Le projet est réalisé en partenariat avec la Fondation du développement coopératif du Canada et l'International Plant Nutrition Institute Canada.

Fertilizer Canada représente les fabricants, les distributeurs en gros et au détail d'engrais à l'azote, au phosphate, au potassium et au soufre. L'industrie des engrais joue un rôle essentiel dans l'économie canadienne, générant 23 milliards de dollars par an et plus de 76 000 emplois. L'association s'est engagée à soutenir le secteur des engrais par des recherches et des programmes innovants, tout en prônant la durabilité, la gérance, la sécurité, par le biais de normes et de codes de pratiques. Veuillez consulter fertilizercanada.ca.

Tractors for Africa réhabilite les tracteurs d'occasion non utilisés et les met à la disposition des coopératives d'agriculteurs africains capables de partager l'entretien, la maintenance et les avantages du tracteur. Ils fournissent également des outils vitaux qui maximisent l'utilité du tracteur, de la plantation à la récolte. Beaucoup de ces outils, tels que les planteuses et les pulvérisateurs, ne sont pas disponibles localement. En plus de fournir du matériel, Tractors for Africa fournit aux agriculteurs une formation complète sur l'utilisation des tracteurs, la maintenance, la sécurité, l'agronomie et les pratiques commerciales agricoles afin d'accroître durablement la production alimentaire et de développer leur activité. Pour plus d'informations : https://tractorsforafrica.org/.

