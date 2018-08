Un nouveau président a été nommé pour Nitto Avecia Inc.

MILFORD, Massachusetts, 3 août 2018 /PRNewswire/ -- Nitto Denko Avecia Inc., leader mondial en développement de contrat et fabrication d'oligonucléotides pour le marché thérapeutique, a annoncé aujourd'hui que Detlef Rethage démissionnera de son poste de président de Nitto Denko Avecia Inc., avec prise d'effet le 16 juillet 2018. M. Rethage continuera de soutenir les activités de Nitto Avecia en tant que conseiller d'entreprise pendant la période de transition.

Seiji Fujioka, vice-président corporatif, directeur de la division médicale de Nitto Denko Corporation (« Nitto »), a été nommé président de Nitto Denko Avecia Inc. M. Fujioka sert Nitto depuis 33 ans et a passé 15 ans aux États-Unis dans les filiales de Nitto. M. Fujioka aura la pleine responsabilité pour Nitto Denko Avecia Inc. et Nitto Avecia Pharma Services Inc. et sera basé au siège de Nitto Denko Avecia Inc. à Milford, dans le Massachussetts.

Seiji Fujioka a déclaré « Nitto célèbrera son centenaire cette année et est engagée à investir dans l'activité des sciences de la vie dans le cadre de son nouveau plan à moyen terme. Milford, dans le Massachussetts, sera le centre de la division médicale et le centre d'excellence en oligonucléotides. Nitto Denko Avecia a enregistré une croissance et un succès sans précédent dans le secteur des oligonucléotides à des fins thérapeutiques en soutenant le succès de ses clients, du développement clinique au lancement commercial. Avecia a pris de l'essor au cours des 12 dernières années pour devenir le leader du marché avec quatre sites et plus de 500 employés sous la direction de M. Rethage. Nous nous réjouissons à l'idée de poursuivre notre croissance avec nos clients, nos partenaires et les membres de notre équipe en contribuant au développement et à la commercialisation de ces médicaments à base d'oligonucléotide innovants et salvateurs. »

À PROPOS DE NITTO DENKO AVECIA INC.



Nitto Avecia Inc. est un chef de file reconnu dans le domaine du développement et des services de production d'oligonucléotides à des fins thérapeutiques qui compte des sites de production à Milford (Massachusetts) ; Marlboro (Massachusetts) ; et Cincinnati (Ohio). La société propose ses services pour des thérapies à base d'ADN, d'ARN et d'autres oligonucléotides allant de l'échelle du milligramme au stade préclinique à plus de 1 000 kg pour le lancement après commercialisation. Pour plus de renseignements : www.Avecia.com.

À PROPOS DE NITTO DENKO CORPORATION

Nitto, fondée en 1918, est le plus grand fabricant de matériaux du Japon ; la société offre plus de 13 500 produits industriels diversifiés à plus de 70 domaines commerciaux, notamment l'électronique, l'automobile, l'écologie et les sciences de la vie. Le Nitto Group célèbrera le 100ème anniversaire de sa fondation le 25octobre 2018. Au cours des 100 prochaines années, Nitto s'engage à rendre la vie des gens plus saine et plus confortable dans le monde entier. À cette fin, la société va créer de nouvelles valeurs dans ses domaines commerciaux, notamment dans les sciences de la vie, avec comme objectif, « Nitto Everywhere – Where there are people's smiles, there is Nitto ». Pour plus d'information : www.Nitto.com

Pour obtenir un complément d'information, contacter :

Tammy Cooper, VP en développement commercial, Nitto Denko Avecia Inc. Tammy.Cooper@avecia.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/438178/Nitto_Avecia_Inc_Logo.jpg