Un nouveau rapport comportant 33 conseils d'experts sur la gestion circulaire de l'informatique

Le rapport, intitulé Impacts and Insights: Circular IT Management in Practice (Impacts et perspectives : la gestion circulaire de l'informatique en pratique), explique comment l'économie circulaire contribue à résoudre certains des plus urgents enjeux de durabilité liés aux produits informatiques. Actuellement, le schéma de consommation linéaire entraîne d'alarmantes émissions de dioxyde de carbone. Les ressources naturelles s'épuisent rapidement et de grandes quantités de déchets électroniques dangereux s'accumulent, avec plus de 50 millions de tonnes métriques jetées chaque année et dont seulement 20 % sont traités de manière responsable. Face à ce constat, l'économie circulaire peut nous aider à réduire la pression que nous exerçons sur la planète.

Pionnière des marchés publics durable, la municipalité d'Aalborg (Danemark) a constaté les bénéfices de la mise en place de pratiques circulaires.

« La quantité d'émission de CO2 que nous pouvons éviter en conservant les produits informatiques plus longtemps m'a surprise. Utiliser des ordinateurs portables pendant trois années supplémentaires nous a permis d'éviter des émissions équivalentes au chauffage et à l'alimentation électrique de tous les bâtiments de la municipalité pendant un an », explique Birgitte Krebs Schleemann, chef de projet marchés publics durables à la municipalité d'Aalborg.

La transition vers l'économie circulaire est un changement de paradigme qui demandera d'importants changements, grands et petits. Dans le rapport, des experts de premier plan au sujet de l'économie circulaire et de l'industrie informatique partagent en ce sens 33 recommandations concrètes.

« Nous voulons dépasser la théorie et ce rapport fournit une aide pratique à ceux qui veulent passer à l'action », déclare Clare Hobby.

Parmi les conseils présentés dans le rapport :

Utilisez vos produits informatiques plus longtemps - c'est ce que vous pouvez faire de plus important pour économiser les ressources naturelles et réduire les émissions de gaz à effet de serre. Œuvrez à la mise en place progressive des pratiques circulaires, notamment à travers la mise en place de programmes de reprise des produits devant être renouvelés Prenez en compte les principes de circularité lorsque vous achetez des produits informatiques. Utilisez des critères d'achats circulaires. Offrez une deuxième vie à vos produits informatiques en les revendant. Restez conscients que la mise en place de pratiques circulaires est un travail d'équipe et que personne ne peut y arriver seul. La collaboration en interne et en externe est fondamentale !

Pour lire le rapport

À propos de TCO Certified

TCO Certified est la première certification mondiale de durabilité pour les produits informatiques. Nos critères sont développés afin de soutenir la responsabilité sociale et environnementale tout au long du cycle de vie du produit. Notre certification couvre 11 catégories d'appareils informatiques et la conformité est vérifiée par un organisme indépendant, avant et après l'attribution de la certification.

