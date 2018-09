Un nouveau rapport confirme que l'accès sans fil fixe élargira le marché large bande, renforcera la concurrence et réduira les coûts

SYDNEY, 11 septembre 2018 /PRNewswire/ -- Selon un nouveau rapport de Mobile Ecosystem, l'avènement de la 5G, l'ajout de spectre et des avancées dans l'équipement réseau et l'équipement des locaux d'abonnés (CPE) transforment l'accès sans fil fixe d'une option haut débit « de dernier recours » en une alternative concurrentielle viable.

Cependant, pour les opérateurs qui souhaitent tirer parti des nouvelles opportunités pour exploiter des actifs mobiles, le rapport, intitulé The Business Case for Fixed Wireless Access et commandé par NetComm, met également en garde contre le fait qu'il faudra tenir compte de la nécessité de s'assurer que le service proposé pourra concurrencer les services fixes de bande large traditionnels.

Analysant dans le détail l'opportunité commerciale d'un accès sans fil fixe selon différents scénarios, le rapport souligne qu'il existe certes des débouchés pour l'accès fixe sans fil dans la plupart des marchés, mais pas du tout de la même manière. Il n'existe pas de solution universelle, selon le rapport.

« Même avec le recoupement de tous les éléments de spectre, de technologie et de politique pour permettre au sans-fil fixe de faire partie de l'ensemble large bande dominant, il n'existe pas de solution universelle », explique Mark Lowenstein, directeur général chez Mobile Ecosystem et auteur du rapport. « L'opportunité commerciale pour l'accès sans fil fixe varie non seulement en fonction du pays, mais littéralement en fonction de la ville et du quartier, alors qu'entrent en jeu des facteurs essentiels comme la situation actuelle du large bande fixe, le statut et le coût de solutions à base de fibres, la densité démographique, la topographie et la capacité de spectre disponible/planifiée. »

S'intéressant essentiellement aux marchés des pays développés, principalement les États-Unis, le Canada, l'Europe occidentale, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, le rapport compare les options 5G mmWave et 5G/LTE sub- 6 GHz. Il compare également l'option d'accès sans fil fixe aux solutions Fiber-to-the-Home (FTTH) et Fiber-to-the-distribution point (FTTdp), représentant graphiquement les dépenses d'équipement (CapEx), les charges d'exploitation (OpEx), l'équipement des locaux d'abonnés (CPE) et les variables d'installation par rapport aux principaux facteurs du marché comme la densité, la largeur et la profondeur de spectre et la topographie pour élaborer un modèle de revenus.

Pour les marchés urbains denses, le rapport souligne que mmWave offre une bonne solution de remplacement, surtout lorsqu'il n'existe qu'un seul fournisseur de large bande fixe et lorsque FTTH est sous-développé ou onéreux à installer, comme c'est le cas pour de nombreuses villes aux États-Unis. Jusqu'à récemment, le sans-fil ne pouvait pas physiquement ou économiquement offrir une solution de remplacement viable pour l'accès large bande fixe, mais cette situation est en passe de changer, selon le rapport.

Dans des scénarios urbains à plus faible densité ou suburbains denses, la disponibilité attendue de spectre 3,5 GHz devrait rendre viable l'accès sans fil fixe dans le spectre sub-6 GHz tant pour la 5G que pour le LTE dans un certain nombre de marchés, surtout où la densité est décente et où un opérateur peut atteindre un taux de pénétration des ménages de 40 % ou plus. Les débouchés pour un accès sans fil fixe dans les marchés suburbains à faible densité et/ou ruraux dépendent des cas, selon le rapport, et ils sont les plus manifestes lorsque les infrastructures de large bande fixe existantes laissent à désirer ou n'ont pas d'orientation convaincante.

« Il faut également faire attention lorsqu'il s'agit du CPE, dès lors qu'il fait partie intégrante de la solution globale, et il faut veiller à la vitesse, à la fiabilité et à l'assistance requise dans le large bande fixe, contrairement au large bande mobile », ajoute Lowenstein. « AT&T aux États-Unis et NBN en Australie sont tous deux des exemples de grands opérateurs qui proposent un accès sans fil fixe dans des zones rurales, tandis que le prochain lancement d'un accès sans fil fixe par Verizon sur le spectre 5G mmWave pourrait bien changer la donne et est suivi de très près par le secteur. »

« Le sans-fil fixe va ouvrir de grandes opportunités. Même si l'on n'en est qu'au tout début, tout sera fait pour qu'il devienne une alternative viable susceptible de profiter à un nombre encore plus grand de clients et d'entreprises. Nous pensons qu'il renforcera la concurrence et qu'il donnera aux clients davantage de choix. Et cela ne se limitera pas aux zones rurales », explique Els Baert, directeur de la stratégie technologique chez NetComm, un grand développeur de dispositifs CPE sans fil fixe.

« Mais le rapport a tout à fait raison de dire qu'il n'existe pas d'approche universelle – c'est précisément la raison pour laquelle nous collaborons étroitement avec les opérateurs afin de mettre au point des solutions qui répondent à leurs besoins », ajoute Baert.

« Nous avons plus de 10 années d'expérience dans la construction de CPE sans fil fixe, et nous avons élaboré tout un ensemble de meilleures pratiques pour nous assurer que cette solution puisse concurrencer les services large bande fixe traditionnels. Grâce au cadre que dresse le rapport pour les opérateurs et d'autres acteurs de l'écosystème, et aux considérations dont il faut tenir compte pour déterminer si l'accès sans fil fixe constitue une option viable pour le lange bande pour leur géographie, leur situation de marché ou leur contexte, nous sommes certains que de nombreux opérateurs considéreront que le sans-fil fixe constitue une opportunité importante à l'heure où nous entrons dans l'ère de la 5G. »

Pour lire le rapport dans son intégralité, rendez-vous sur mwca2018.netcommwireless.com. Les conclusions du rapport seront également débattues plus en détail à l'occasion d'une session spéciale lors du Mobile World Congress Americas, qui se tiendra au Los Angeles Convention Center (LACC), à Los Angeles, du mercredi 12 septembre au vendredi 14 septembre. NetComm Wireless et Mobile Ecosystem organiseront cette session spéciale au Theatre E, Concourse Hall, le vendredi 14 septembre à 10 h 30.

