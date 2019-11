Un nouveau rapport de l'Institut européen des marques révèle que les sociétés technologiques de marques américaine ont le plus de valeur

- Apple reste la marque la plus populaire au monde, avec Google en deuxième position et Amazon en troisième position

- Le groupe européen LVMH se classe au sixième rang mondial

- La société chinoise Alibaba entre dans le Top 10 pour la première fois

VIENNE, 19 novembre 2019 /PRNewswire/ -- Selon l'Institut européen des marques, le classement GLOBAL TOP 100 des marques de sociétés, Apple demeure la marque ayant la plus grande valeur au monde avec 163,24 mds d'euros (+6,5 %), suivie par Google à 138,78 mds d'euros(+16,4 %) etAmazon à 111,42 mds d'euros (+36,6 %). Les détaillants en ligne sont en hausse : Amazon se situe à la troisième place, Microsoft et Alibaba (+19,4 T%/53,73 mds d'euros) pour la première fois dans les 10 meilleures.

Le groupe français LVMH demeure la marque ayant la plus grande valeur en Europe avec 75,96 mds d'euros (+7,3 %/classement mondial 6), suivie par le n°1 suisse Nestlé à 39,0 mds d'euros (+2,2 %/classement mondial 19) et le belge AB InBev à 38,15 mds d'euros (-8,9 %/classement mondial 20). La plus grande marque allemande Deutsche Telekomd'une valeur de 25,48 mds d'euros (+0,5 %/classement mondial 38) prend le dessus sur le groupe Volkswagen d'une valeur de 24,57 mds d'euros (-3,2 %/classement mondial 44). L'autrichien Red Bull (d'une valeur de 13,19 mds d'euros/+0,9 %) se situe à la 95 ème place du classement mondial.

Gerhard Hrebicek, président de l'Institut européen de la marque GLOBAL TOP 100 affiche une hausse de valeur de marque de +5,7 %. Les segments (+18,3 %), informatique & technologie (+10,9 %), ainsi que le luxe (+21,5 %) révèlent une croissance supérieure à la moyenne. Les segments de l'automobile et de l'industrie allemands se contractent, tandis que la Chine connaît une croissance de la valeur de la marque dans tous les segments.

Les entreprises de marque américaines dominent : 47 (0) sur le TOP 100 représentant ainsi une part de valeur de 58,50 %, l'Europe représente la 33 ème place (-1) (part de valeur de 24,1 %), la France en tête, tandis que l'Asie se rattrape avec la 19 ème place (+1) (valeur d'action : 16,9 %).

CLASSEMENT MONDIAL DES MARQUES GLOBAL TOP 100 par l'Institut européen des marques – Des experts européens indépendants de la valorisation de marques et de brevets et de la stratégie, ont examiné plus de 3 000 sociétés de marques et leurs marques dans les 16 secteurs, conformément aux dernières normes d'évaluation ISO ISO20671 avec des comparaisons entre l'Europe, les États-Unis et l'Asie.

