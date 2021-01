Un nouveau rapport de la Fédération dentaire internationale (FDI) s'attaque aux inégalités en matière de santé bucco-dentaire et présente des stratégies pour améliorer les soins bucco-dentaires au cours des dix prochaines années

- Les affections bucco-dentaires telles que la carie dentaire, les maladies des gencives, la perte de dents et le cancer buccal sont les maladies non transmissibles les plus répandues dans le monde, elles touchent 3,5 milliards de personnes et ont des répercussions graves et importantes sur la santé, la société et l'économie.

- Les professionnels de la santé bucco-dentaire doivent être activement associés à tous les efforts visant à améliorer la santé pour tous, afin que les efforts de prévention au niveau de la population soient efficaces et que les personnes qui en ont besoin reçoivent des soins de qualité.

GENÈVE, 18 janvier 2021 /PRNewswire/ -- Coïncidant avec la 148ème session du conseil exécutif de l'Organisation mondiale de la santé, où une résolution sur la santé bucco-dentaire est à l'ordre du jour pour adoption par les gouvernements, la FDI publie Vision 2030:Delivering Optimal Oral Health for All, un rapport opportun qui offre une feuille de route complète et interdisciplinaire sur la façon d'impacter les politiques de santé et de relever les défis pour améliorer la santé bucco-dentaire et réduire les inégalités en matière de santé bucco-dentaire au cours de la prochaine décennie.

Vision 2030 recommande des stratégies pour faire face au fardeau des maladies bucco-dentaires que les communautés peuvent adapter à leurs propres besoins et circonstances, leur permettant de mettre en œuvre des solutions pertinentes. Le rapport examine également comment les grandes mutations de la société, telles que le vieillissement des populations, exigeront que le personnel de santé bucco-dentaire s'adapte et reste équipé pour fournir des soins cohérents.

« Vision 2030 décrit les moyens d'intégrer notre profession dans les programmes de développement mondiaux, notamment les objectifs de développement durable des Nations unies et la mise en œuvre de la couverture médicale universelle, qui déterminent les priorités importantes en matière de santé », déclare le professeur David Williams, coprésident du groupe de travail Vision 2030 de la FDI.

Le professeur Michael Glick, coprésident du groupe de travail Vision 2030 de la FDI, ajoute : « Comment pouvons-nous, en tant que membres de la communauté de la santé bucco-dentaire, anticiper les changements et les tendances transformationnelles dans l'environnement mondial des soins de santé ? Comment saisir les occasions de devenir des membres productifs d'équipes de soins de santé dispensant des soins centrés sur la personne ? Ce sont quelques-unes des grandes questions auxquelles nous nous efforçons de répondre dans le cadre de Vision 2030. »

Pour parvenir à une santé bucco-dentaire optimale pour tous, il faut des défenseurs énergiques qui soient prêts à relever ce défi majeur de santé publique. Grâce aux étapes définies dans Vision 2030, la profession de la santé bucco-dentaire sera bien équipée pour plaider en faveur d'une meilleure intégration de la santé bucco-dentaire dans la santé globale, unie derrière un ensemble d'objectifs communs.

Les auteurs du rapport Vision 2030, une équipe d'experts composée de professionnels issus de divers secteurs de la communauté des soins de santé, ont souligné la nécessité de s'engager auprès du public, ainsi qu'auprès d'une série d'autres parties prenantes. Vision 2030 demande que les patients eux-mêmes soient des défenseurs bien informés de leur propre santé bucco-dentaire et qu'ils puissent jouer un rôle actif dans les décisions relatives à leur traitement. Du patient à la profession, Vision 2030 fait passer le message qu'il n'y a pas de santé sans santé bucco-dentaire.

Fondée en 1900, la Fédération dentaire internationale (FDI) est une organisation internationale composée de membres qui représente plus d'un million de dentistes dans le monde et qui est active dans quelque 200 associations dentaires nationales et groupes de spécialistes dans près de 130 pays. Basée à Genève, en Suisse, la FDI a pour mission de conduire le monde vers une santé bucco-dentaire optimale.

Groupe de travail « Vision 2030 » : Michael Glick (coprésident), David M. Williams (coprésident), Ihsane Ben Yahya, William W. M. Cheung, Enzo Bondioni, Pam Clark, Stefan Listl, Manu Raj Mathur, Peter Mossey, Hiroshi Ogawa, Gerhard K. Seeberger, Michael Sereny.

