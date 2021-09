Un nouveau rapport de Nextail révèle que la mode s'engage dans un nouveau monde avec des recrutements numériques

-- Les principaux détaillants de mode ont augmenté de plus de 40 % leurs recrutements de talents dans le secteur des données au cours de la dernière année

-- Levi Strauss & Co. et Nike surpassent les autres détaillants en termes d'investissements dans des équipes du secteur des données

MADRID, 2 septembre 2021 /PRNewswire/ -- Les principaux détaillants et marques de mode augmentent le nombre de professionnels du secteur des données qu'ils emploient afin de renforcer leur avantage concurrentiel, selon une nouvelle étude de la société de merchandising algorithmique Nextail.

L'analyse des modèles d'embauche de 22 grandes entreprises de mode montre qu'elles ont augmenté le nombre de recrues travaillant dans le secteur des données de 40 % par rapport à 2020. En fait, on compte 8,2 employés liés aux données par milliard de dollars américains de chiffre d'affaires parmi les détaillants indexés.

L'indice annuel de transmission des données sur la vente au détail (IDR) mesure la proportion de l'ensemble de leur budget que les entreprises de mode investissent dans la science des données, l'analyse des données et l'IA par le biais de ces recrutements. Il divise le nombre d'employés du secteur des données par le chiffre d'affaires global de chaque détaillant et crée un score qui est ensuite classé par rapport à des détaillants et des marques comparables.

Le RDI montre que les entreprises de vêtements de sport et les grandes sociétés nord-américaines sont celles qui investissent le plus, laissant entendre qu'elles seront les mieux placées pour profiter du nouveau paysage de la vente au détail. Les marques les plus en vue sont Nike et Levi Strauss & Co., qui sont en tête du classement de cette année.

Selon Joaquin Villalba, PDG de Nextail : « Plus que jamais, les marques de mode et les détaillants investissent dans le recrutement de talents pour les aider à exploiter les données afin de préparer l'avenir de leurs opérations. Ces professionnels permettent aux marques de mieux interpréter les données et de travailler avec des technologies de pointe dans toute l'organisation, afin d'exploiter tout le potentiel des données des détaillants et au-delà, pour finalement offrir une meilleure expérience aux clients. »

Téléchargez le rapport complet ici.

À propos de Nextail

Dans son dernier rapport annuel, Nextail a compilé des données accessibles au public sur les chiffres d'affaires et les bénéfices à la fin de l'exercice 2020 de chaque détaillant, ainsi que l'effectif officiel de chaque détaillant. Pour identifier les talents du secteur des données, LinkedIn Recruiter a été utilisé pour rechercher des professionnels actuellement employés et détenant des titres de plus de 60 postes liés aux données.

La plateforme Nextail basée sur le cloud combine l'IA et l'analyse prescriptive et applique des principes tels que la prévision probabiliste de la demande hyperlocale et l'automatisation des processus agiles. Avec Nextail, les détaillants transforment leurs processus et opérations de gestion des stocks face à la variabilité du marché, à la prolifération des canaux et au manque de données historiques. Les clients de Nextail font partie des principaux détaillants de mode et de collections, notamment Versace, River Island, Pepe Jeans et bien d'autres.

www.nextail.co

Demandes de renseignements des médias :

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1607065/Nextail_Logo.jpg

