Un nouveau rapport de Sojern présente les plans 2021 des spécialistes du marketing touristique pour la publicité numérique

SAN FRANCISCO, 24 août 2021 /PRNewswire/ -- Sojern , un important fournisseur de solutions de marketing numérique pour les voyages, a publié aujourd'hui un nouveau rapport intitulé « How Travel Marketers Are Activating Digital Advertising in 2021 ». Worldwide Business Research (WBR) Insights a sondé des décisionnaires de haut niveau en Amérique du Nord, en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie-Pacifique, qui sont à la tête du budget marketing d'un hôtel, d'une attraction ou d'une marque touristique. Ces 300 spécialistes du marketing touristique ont présenté les principaux défis auxquels ils ont été confrontés en raison de la pandémie de COVID-19, ce qui les a amenés à tester de nouvelles solutions, à innover avec de nouveaux messages et, en général, à faire plus avec moins.

« Au cours des 18 derniers mois, les spécialistes du marketing touristique, pris dans le contexte de pandémie mondiale, sont passés par toute une série de montagnes russes. Toutefois, une chose est claire : ils sont plus concentrés que jamais sur l'utilisation efficace de ressources précieuses pour générer un retour commercial », indique Noreen Henry, responsable du chiffre d'affaires chez Sojern. « Dans cet environnement, vous devez être agile, axé sur les données et optimiste. Le tourisme repart et c'est le moment idéal pour prendre part à cette reprise. »

Principales constatations des spécialistes du marketing touristique interrogés :

56 % de ces spécialistes conviennent que l'environnement actuel est idéal pour les campagnes de réponse directe. Les voyageurs réservent directement en raison de politiques d'annulation ou de remboursement plus claires, associées à leurs expériences frustrantes de navigation dans le maquis des demandes de remboursements auprès des agences de voyages en ligne (OTA) pour les voyages annulés.

88 % des spécialistes interrogés ont augmenté ou maintenu leur budget de stratégie de publicité numérique au même niveau depuis la COVID-19.

87 % des spécialistes interrogés ont réduit leurs dépenses pour les campagnes de marque et augmenté leurs dépenses pour les campagnes de performance en 2020.

84 % des spécialistes interrogés ont classé l'apprentissage automatique et l'intelligence artificielle comme priorité absolue pour la personnalisation à travers les canaux.

Les consommateurs ont hâte de voyager et, avec l'administration de plus en plus répandue des vaccins contre la COVID-19, les industries durement touchées du voyage, des médias et du divertissement devraient toutes rebondir en 2021. La tendance à la hausse est déjà amorcée, avec une poussée du tourisme national et régional, alors que les consommateurs nouvellement vaccinés choisissent de voyager à l'intérieur de leurs propres frontières.

Lisez le rapport complet ici : « How Travel Marketers Are Activating Digital Advertising in 2021 ».

À propos de Sojern

Sojern est une plate-forme de marketing numérique de premier plan, conçue pour les spécialistes du marketing touristique. Grâce à l'intelligence artificielle et aux données relatives aux intentions des voyageurs, Sojern active des solutions de marketing multicanal pour stimuler la demande directe. Chaque année, 10 000 hôtels, attractions, offices de tourisme et spécialistes du marketing touristique font confiance à Sojern pour attirer et convertir les voyageurs du monde entier.

