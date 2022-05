Un nouveau rapport estime que le métavers pourrait représenter 2,8% du PIB mondial dès sa première décennie d'existence

Selon les économistes d'Analysis Group, la contribution du métavers au PIB Mondial en 2031 pourrait s'élever à 3 000 milliards de dollars si son adoption débute dès 2022.

BOSTON, 16 mai 2022 /PRNewswire/ -- Les experts en économie d' Analysis Group, l'un des plus grands cabinets internationaux d'expertise-conseil en économie, ont publié un rapport indiquant que si l'adoption et l'impact du métavers évoluaient de manière similaire à la technologie mobile, il pourrait contribuer à hauteur de 2,8% du produit intérieur brut (PIB) mondial dès la dixième année suivant le début son adoption. Si le métavers se popularise en 2022, il pourrait ainsi contribuer au PIB mondial à hauteur de 3 000 milliards de dollars en 2031. A l'instar de la technologie mobile, le métavers devrait avoir des application étendues, avec le potentiel de transformer de nombreux secteurs économiques, tels que l'éducation, la santé, l'industrie, la formation professionnelle, les communications, le divertissement et la vente au détail.

L'analyse, intitulée "The Potential Global Economic Impact of the Metaverse" (l'impact économique mondial potentiel du métavers), https://www.analysisgroup.com/metaverse, adapte les résultats de recherches sur des technologies révolutionnaires antérieures pour en déduire le processus d'adoption et l'impact économique potentiels du métavers. Le métavers, qui n'en est à ce stade qu'à ses débuts, a été conçu comme un vaste réseau d'espaces numériques rendus possible grâce au développement de technologies telles que la réalité augmentée, la réalité virtuelle et la réalité mixte.

L'analyse est centréesur la mesure de l'impact économique potentiel du métavers s'il rencontrait le même succès que des technologies antérieures en termes de taux d'adoption par les utilisateurs et d'impact sur le PIB. Les chercheurs ont choisi la technologie mobile comme équivalent en raison de ses similitudes avec le métavers dans la manière dont elle combine des innovations existantes et naissantes pour modifier fondamentalement les paysages technologiques et économiques mondiaux. L'équipe s'est appuyée sur la littérature universitaire concernant les cycles de développement des technologies innovantes et sur les données accessibles au public concernant le déploiement et l'adoption de la technologie mobile sur un certain nombre d'années afin d'évaluer les impacts directs, indirects et les effets catalyseurs ou stimulants. Ces facteurs sont importants pour le PIB, notamment en termes de création d'emplois, de croissance des entreprises et de développement économique.

Région Contribution du métavers au PIB à sa dixième année d'existence Contribution totale du métavers au PIB en 2031 si l'adoption commence en 2022 Asie-Pacifique (APAC) : 2,3% 1 040 milliards de dollars États-Unis 2,3% 560 milliards de dollars Europe 1,7% 440 milliards de dollars Moyen-Orient, Afrique du Nord et Turquie (MENAT) 6,2% 360 milliards de dollars Amérique latine (LATAM) 5,0% 320 milliards de dollars Inde 4,6% 240 milliards de dollars Afrique subsaharienne (ASS) 1,8% 40 milliards de dollars Canada 0,9% 20 milliards de dollars Impact mondial 2,8% 3 010 milliards de dollars

L'étude a été rédigée par le directeur général d'Analysis Group , Laurits Christensen, et le directeur, Alex Robinson, appuyés par une équipe d'économistes. Le financement a été assuré par Meta.

Pour en savoir plus sur Analysis Group, rendez-vous sur AnalysisGroup.com.

À propos d'Analysis Group :

Analysis Group est l'un des plus grands cabinets internationaux d'expertise-conseil en économie, avec plus de 1 000 professionnels répartis dans 14 bureaux en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Depuis 1981, nous apportons notre expertise en économie, en finance, en analyses de données de santé, et en stratégie aux plus grands cabinets d'avocats, aux entreprises du Fortune Global 500 et à des organismes publics du monde entier. Nos experts internes, ainsi que notre réseau d'experts affiliés issus du milieu universitaire, de l'industrie et de l'administration, offrent à nos clients toute l'étendue et la profondeur de leur expertise.

Contact :

Analysis Group

Eric Seymour, +1 978 273 6049

[email protected]

SOURCE Analysis Group