Un nouveau système de dialyse à domicile suisse reçoit une autorisation de commercialisation : la solution de dialyse péritonéale de PeriSafe® aide des milliers de patients atteints de maladies rénales chroniques

- Elle réduit les frais médicaux et améliore la qualité de vie des personnes concernées

ZURICH, 27 mars 2019 /PRNewswire/ -- La startup médicale suisse Peripal AG lance un nouveau dispositif auxiliaire innovant pour les patients nécessitant une dialyse péritonéale. Après avoir développé avec succès le dispositif en collaboration avec ETH Zurich, Peripal AG a reçu l'approbation pour le commercialiser sur le marché européen. Les patients peuvent désormais être dialysés à domicile de façon à la fois plus sûre et plus simple.