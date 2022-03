Un nouveau titre Guinness World Records™ par Enerjisa et Galatasaray

Production d'électricité équivalente à la consommation de 2 000 ménages

En produisant de l'électricité à partir du soleil, qui est une ressource énergétique propre et 100 % renouvelable, la centrale évitera l'émission d'environ 3 250 tonnes de CO₂ chaque année ; elle évitera donc le rejet dans l'atmosphère de GES que 200 000 arbres pourraient éliminer en 25 ans et contribuera à la protection de l'environnement Plus de 10 000 panneaux solaires construits sur le toit du stade pour fournir une capacité installée de 4,2 MW remportant le titre de centrale solaire ayant la plus grande capacité parmi les stades du monde entier. Les panneaux montés produiront 4 650 MWh d'énergie électrique, ce qui équivaut à la consommation d'environ 2 000 ménages pendant un an. Dans le cadre du modèle de performance énergétique, les travaux de maintenance de la centrale seront également assurés par Enerjisa Enerji pendant 10 ans.

La centrale solaire apportera plus d'un milliard de livres turques à notre club au bout de 25 ans.

S'exprimant lors de la réunion de presse du projet, Burak Elmas, président du club sportif de Galatasaray, a déclaré : « Les efforts pour installer une centrale solaire, qui fonctionnera avec de hautes performances et dont nous pourrons obtenir le plus haut rendement, sur le toit de notre stade ont commencé pendant l'administration de notre 37e président, feu Mustafa Cengiz, et ces efforts ont pris fin pendant notre période. La caractéristique la plus importante de ce projet est qu'il s'agit de la plus puissante production d'énergie solaire d'un stade de sport "en termes de capacité installée" construite sur le toit d'un stade de football dans le monde. D'autre part, c'est aussi le premier projet en Turquie à être mis en œuvre sur le toit d'un stade avec un modèle économique basé sur la performance. Nous avons réalisé l'ensemble du projet dans les délais impartis. Au Galatasaray Sports Club, nous sommes conscients de l'importance de consommer de l'énergie produite à partir de ressources domestiques et renouvelables. Nous sommes également conscients que le chemin pour réduire la dépendance de notre pays aux ressources étrangères et pour créer des emplois passe par la consommation précise de notre énergie. Nous, dont la tradition est l'espoir, nous nous efforçons de laisser un monde habitable aux générations futures.

Je voudrais profiter de cette occasion pour remercier tous ceux qui ont fourni des efforts pour notre projet de centrale solaire, qui apportera plus d'un milliard de livres turques à notre club tout au long de sa durée de vie, à Enerjisa, et en particulier à notre défunt président Mustafa Cengiz et à son équipe exécutive. »

Le fait que la valeur créée par l'union des forces de deux marques importantes ait obtenu le titre de Guinness World Records™ a renforcé notre bonheur et notre fierté.

Lors de la conférence de presse, Murat Pınar, PDG d'Enerjisa Enerji et président d'Enerjisa Müşteri Çözümleri A.Ş., a déclaré : « Nous proposons à nos clients des produits axés sur la durabilité et la technologie sous l'égide de "L'énergie de mon entreprise". Notre objectif est de contribuer à nos clients, à notre pays et à l'environnement. Car nous sommes conscients que c'est la base de la durabilité.

Le projet que nous avons réalisé avec Galatasaray au stade NEF en est l'un des meilleurs exemples. Nous pensons que ce projet apportera également une grande contribution à la viabilité financière du sport turc.

Grâce au projet que nous avons initié ici aujourd'hui, nous serons un exemple pour la communauté sportive. Le fait que la valeur créée par l'union des forces de deux marques importantes ait obtenu le titre Guinness World Records™ a renforcé notre bonheur et notre fierté. »

Clause de non-responsabilité

Le présent communiqué de presse est publié à des fins d'information uniquement. Il ne doit pas être considéré comme un conseil d'investissement, ni servir de base à une quelconque évaluation ou à des titres, ni être interprété comme une recommandation pour quiconque d'acheter, de détenir ou de vendre des actions ou d'autres titres. Ce communiqué de presse peut contenir des déclarations prévisionnelles basées sur les hypothèses et prévisions actuelles de la direction d'Enerjisa et des filiales/affiliés d'Enerjisa, ainsi que sur d'autres informations actuellement disponibles pour les sociétés concernées. Divers risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs peuvent entraîner des différences significatives entre les résultats, la situation financière, le développement ou les performances futurs réels de la société et les estimations données dans le présent communiqué. Sauf dans la mesure où la loi l'exige, Enerjisa et les filiales/affiliés d'Enerjisa n'ont pas l'intention, et n'assument aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, de mettre à jour ces déclarations prévisionnelles ou de les conformer à des événements ou développements futurs.

FICHE D'INFORMATION :

Qu'est-ce que le modèle de performance énergétique d'Enerjisa (modèle commercial basé sur la performance) ?

Dans le modèle commercial basé sur la performance d'Enerjisa, un contrat à long terme est établi par et entre Enerjisa et les entreprises/organisations qui souhaitent construire une centrale électrique. Les paiements sont basés sur la performance de production de la centrale solaire installée. Pendant toute la durée du contrat, Enerjisa fournit des services de conseil gratuits et guide ses clients à chaque étape de la conversion de l'énergie solaire.

Avantages des systèmes d'énergie solaire pour les entreprises/organisations :

1.Il est possible de se convertir à l'énergie solaire sans le coût de l'investissement.

Enerjisa se charge du financement de l'investissement nécessaire à l'établissement de centrales d'énergie solaire. Avant l'installation du système d'énergie solaire, Enerjisa réalise des études de terrain, élabore et met en œuvre le projet, et fournit des services de maintenance et de réparation tout au long du contrat.

2.Avec les centrales solaires, vous produisez de l'électricité sur le lieu de consommation et vous économisez de l'argent. Plus la centrale solaire produit d'énergie, moins il faut acheter d'électricité, ce qui permet de réaliser des économies. Si votre centrale solaire produit plus d'énergie que vous ne pouvez en consommer, cette énergie peut être revendue au réseau et constituer une source de revenus pour votre entreprise/organisation.

3.Économisez pendant de longues années grâce à de faibles coûts de maintenance

Le coût de maintenance des systèmes d'énergie solaire est faible. Les panneaux solaires sont durables et bénéficient de garanties de produit et de performance pouvant aller jusqu'à 25 ans. Les panneaux conservent leur efficacité lorsqu'ils sont nettoyés seulement quelques fois par an. Par conséquent, vous pouvez économiser pendant de nombreuses années avec de faibles coûts de maintenance. Enerjisa fournit des services de maintenance pendant toute la durée du contrat et aucun paiement supplémentaire n'est requis.

4.Protégez la nature avec les systèmes d'énergie solaire

L'énergie solaire est une ressource énergétique naturelle qui n'a pas d'impact négatif sur l'environnement par rapport aux autres ressources énergétiques. L'énergie solaire ne génère pas de gaz à effet de serre et ne pollue pas les ressources en eau.

5.Investissez dans l'énergie solaire, une ressource énergétique infinie et renouvelable, et contribuez à la durabilité.

Les panneaux solaires peuvent être utilisés à plusieurs endroits en Turquie et l'énergie solaire est disponible tous les jours. Contrairement à d'autres ressources énergétiques, il n'est pas possible d'épuiser l'énergie solaire.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1772766/Enerjisa_Enerji_1.jpg

SOURCE Enerjisa Enerji