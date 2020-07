Un nouvel article documente l'efficacité des sels physiologiques naturels en tant que nouvelle intervention hygiénique dans la réduction de l'exhalation des particules responsables de la transmission des maladies infectieuses aéroportées

L'inhalation de cette solution saline nasale unique a réduit l'exhalation de bioaérosols de 99 % pendant près de six heures dans une étude menée sur des volontaires humains

Des tests seront prochainement menés dans des environnements Covid-19 à haut risque

CAMBRIDGE, Massachusetts, 8 juillet 2020 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, Sensory Cloud, une startup technologique qui conçoit des solutions pour répondre aux problèmes de bien-être humain et de santé grâce à des découvertes novatrices aux frontières de l'olfaction et de la biologie respiratoire, a annoncé la publication d'un nouvel article évalué par des pairs dans QRB Discovery, une revue médicale interdisciplinaire sur les fonctions, les structures et les mécanismes biologiques. L'article présente les bases permettant de comprendre les propriétés hygiéniques de combinaisons uniques de sels physiologiques, et notamment la capacité de ces sels à atténuer considérablement l'exhalation des très petites particules que les humains expirent pendant la respiration naturelle et qui ne sont pas capturées par les masques classiques.

« Les maladies infectieuses aéroportées sont transmises par voie aérienne par les particules que nous expirons lors de la respiration naturelle », a déclaré l'auteur principal, le Dr David Edwards de l'Université de Harvard, également fondateur de Sensory Cloud. « La plupart de ces particules ont une taille inférieure à un micron et ne sont pas efficacement filtrées par les masques classiques. Éliminer ces particules de nos voies respiratoires est une mesure hygiénique qui s'inscrit en complément du port de masques, du lavage des mains et de la distanciation sociale, et peut être particulièrement utile dans la pandémie actuelle de Covid-19. »

Dans « A New Natural Defense Against Airborne Pathogens » (Une nouvelle défense naturelle contre les agents pathogènes aéroportés), les auteurs, dont le Dr David Edwards et le Dr Robert Langer (MIT), et plusieurs auteurs issus de Pulmatrix et Sensory Cloud, des sociétés de Boston spécialisées dans la santé et cofondées par le Dr Edwards, ont mené une étude sur 10 volontaires humains pour déterminer l'efficacité d'une administration nasale de sels de calcium et de sodium, deux éléments présents dans l'eau de mer, pour diminuer la quantité de particules de 300 nanomètres à 5 microns de diamètre exhalées par les voies respiratoires humaines. En se basant sur des recherches antérieures mettant en évidence le rôle de l'âge et d'autres facteurs dans la propagation des agents pathogènes en suspension dans l'air, les chercheurs ont sélectionné cinq volontaires de plus de 65 ans et cinq autres de moins de 65 ans.

Les chercheurs ont cherché à déterminer si l'administration nasale de sels de calcium et de sodium dans une formulation appelée FEND (Fast Emergency Nasal Defense, c.-à-d. « défense nasale d'urgence à action rapide ») au moyen du dispositif Nimbus de Sensory Cloud, pourrait sensiblement éviter l'exhalation de bioaérosols sans toutefois cibler l'ensemble des poumons. Les auteurs ont trouvé une forte corrélation entre un nombre élevé de particules exhalées et l'âge, le groupe de volontaires de plus de 65 ans exhalant en moyenne 6641 particules par litre d'air, contre en moyenne 440 particules par litre chez le groupe de volontaires de moins de 65 ans. L'administration de la solution FEND par inspiration nasale au moyen du dispositif Nimbus a réduit l'exhalation de bioaérosols de 99 % dans l'ensemble du groupe pendant une durée allant jusqu'à 6 heures. La plupart des particules aéroportées éliminées étaient plus petites que celles effectivement filtrées par les masques classiques.

Résumant les recherches menées au cours des 15 dernières années par Pulmatrix, avec des études animales et humaines réalisées dans des laboratoires au Royaume-Uni, aux États-Unis et au Canada, les auteurs ont documenté comment un aérosol composé de combinaisons uniques de sels de calcium et de sodium améliore la fonction barrière de la muqueuse dans la protection contre les infections et favorise les propriétés naturelles de désinfection immunitaire innée assurant une défense contre diverses infections bactériennes et virales, y compris la grippe A, la grippe B et les souches de parainfluenza.

L'article a également documenté, dans le cas d'un modèle porcin grippal, le blocage complet de la transmission aéroportée de la maladie grâce à l'administration du composé salin.

Pour une utilisation humaine immédiate comme nouvelle intervention purement hygiénique, les auteurs ont proposé le dispositif Nimbus, un brumisateur nasal portatif développé par la société Sensory Cloud du Dr Edwards, en raison de sa capacité à générer des aérosols FEND d'environ 10 microns de diamètre, idéalement adaptés à la diffusion de la formulation FEND dans les voies respiratoires supérieures où sont en grande partie générés les bioaérosols.

« Dans le contexte de crise sanitaire actuel, nous pensons qu'un nettoyant nasal est la meilleure et la plus rapide approche à adopter en tant que mesure défensive contre la propagation rapide de la Covid-19 », ont écrit les auteurs dans QRB Discovery. « Outre le fait qu'elles réduisent l'expulsion de bioaérosols viraux dans l'environnement, ces combinaisons particulières de sels de calcium et de sodium administrées par voie nasale sont susceptibles de réduire la quantité de ces bioaérosols atteignant les poumons via l'air inhalé, la seule voie permettant au virus d'atteindre cet organe. »

Le Dr Edwards a en outre expliqué que les résultats chez l'homme suggèrent qu'une solution saline nasale FEND purement hygiénique, à base de sels administrés par voie nasale depuis des siècles et présentant une teneur en calcium particulièrement élevée, peut être utilisée immédiatement comme agent de nettoyage nasal pour éliminer de l'air exhalé les très petites particules que les masques classiques ne sont pas en mesure de filtrer.

« Ces résultats sont très encourageants et nous nous réjouissons à la perspective d'offrir un niveau de sécurité supplémentaire aux professionnels de la santé et à tous ceux qui retournent au travail et à l'école », a déclaré le Dr Edwards. « La facilité et la sécurité avec lesquelles la solution FEND peut être administrée par voie nasale, comme le démontrent les résultats de nos articles, en font un moyen pratique pour éliminer de manière significative les infections aéroportées dans les environnements clos où peuvent s'accumuler les pathogènes aéroportés. La solution FEND peut être un complément efficace à l'utilisation appropriée des masques, en supprimant de l'air les particules aéroportées que les masques classiques ne filtrent pas. »

À propos de Sensory Cloud

Sensory Cloud est une startup technologique basée à Boston qui conçoit des solutions pour répondre aux problèmes de bien-être humain et de santé grâce à des découvertes novatrices aux frontières de l'olfaction et de la biologie respiratoire. Sensory Cloud s'attèle à mettre au point une gamme exclusive de produits de consommation s'appuyant sur ses plateformes exclusives d'olfaction et de calcium-sel au service de la santé et du bien-être. La société compte lancer la solution FEND à l'automne 2020 en tant que nouvelle protection hygiénique contre la Covid-19 et d'autres maladies infectieuses aéroportées telles que la grippe.

À propos de Pulmatrix

Pulmatrix est une société biopharmaceutique de stade clinique qui s'attèle à mettre au point des traitements par inhalation innovants pour traiter les maladies pulmonaires et non pulmonaires graves en s'appuyant sur sa technologie brevetée iSPERSE™. La société a développé un portefeuille de produits exclusifs avec pour mission première de proposer de nouveaux traitements pour les maladies pulmonaires graves, tels que le Pulmazole, un antifongique par inhalation destiné aux patients souffrant d'aspergillose bronchopulmonaire allergique (« ABPA »), et le PUR1800, un inhibiteur de kinase à spectre étroit utilisé dans le cancer du poumon. Les produits candidats de Pulmatrix s'appuient sur iSPERSE™, sa plateforme brevetée exclusive d'administration de poudre sèche, qui permet d'améliorer l'administration thérapeutique au niveau des poumons en maximisant les concentrations locales et en réduisant les effets secondaires systémiques afin d'améliorer le résultat des soins.

