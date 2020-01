Un nouvel essai clinique démontre que les séminaires de sevrage tabagique Allen Carr's Easyway sont au moins aussi efficaces que le programme de sevrage tabagique Gold Standard du NHS au Royaume-Uni

LONDRES, 23 janvier 2020 /PRNewswire/ -- L'essai de recherche le plus important et faisant le plus autorité en la matière de son genre a confirmé que l'Allen Carr's Easyway (ACE) est désormais une autre option possible, sans médicament, très efficace et cliniquement éprouvée que les patchs et/ou chewing-gums à la nicotine et cigarettes électroniques. L'étude devrait ouvrir la voie pour que la méthode soit proposée par le NHS, le système de santé du Royaume-Uni.

Allen Carr's Easyway, qui est garanti sans médicament, a reçu aujourd'hui un encouragement important, car l'essai comparatif randomisé (ECR), mené par l'université de South Bank à Londres, a révélé qu'il est au moins aussi efficace, sinon plus, que les techniques actuellement proposées par le programme de sevrage tabagique « Gold Standard » du NHS britannique, qui repose sur des patchs et/ou chewing-gums à la nicotine et d'autres produits à base de nicotine, ainsi que sur un service de conseil particulier.

La recherche a été menée par le Centre for Addictive Behaviours Research (CABR) - Centre de recherche sur les comportements liés à la dépendance - de l'université de South Bank de Londres (LSBU) et de St George's, université de Londres. Elle est publiée aujourd'hui dans la revue universitaire Addiction*.

Allen Carr's Easyway a produit un taux d'abstinence de 19 pour cent six mois après la date prévue de sevrage tabagique, un chiffre à mettre en parallèle avec les 15 pour cent obtenus actuellement par le service de sevrage tabagique du NHS « Gold Standard ». Cet essai comparatif randomisé mené de manière indépendante a inscrit 620 participants, dont 310 dans le programme ACE et 310 dans le service spécialisé (NHS). L'abstinence tabagique a été vérifiée en mesurant le monoxyde de carbone dans le souffle des participants.

L'étude, publiée aujourd'hui, conclut qu'il est important d'évaluer l'efficacité du programme ACE car il offre une méthode de sevrage tabagique sans médicament qui peut être prodiguée dans le cadre de séances de thérapie de groupe. En tant que telle, elle peut offrir une option de traitement supplémentaire viable et peu coûteuse dans les établissements de santé publics ou financés.

Le Professeur Daniel Frings, de l'équipe de recherche, commente à ce sujet :

« Ces résultats confirment de manière convaincante l'efficacité de la méthode de sevrage tabagique Allen Carr's Easyway. »

Les résultats de cet ECR viennent compléter ceux d'une autre étude indépendante récente, évaluée par des pairs, qui prouve également l'efficacité de la méthode Allen Carr's Easyway. Cette étude a été faite à l'initiative du gouvernement irlandais et a récemment été publiée dans le « Tobacco Control » de la revue British Medical Journal (Keogan S, Li S, Clancy L. Tob Control 2019;28:414–419.), qui indique que la méthode est presque deux fois plus efficace que le service Quit.ie actuel**. Vous en saurez plus en cliquant ici.

Le directeur général du Tobacco Free Research Institute Ireland (TFRI), le Professeur Luke Clancy, a déclaré :

« Allen Carr est une méthode de traitement très nettement sous-utilisée qui a un grand potentiel pour nous aider à atteindre nos objectifs ambitieux de lutte contre le tabagisme. »

John Dicey, PDG d'Allen Carr's Easyway, explique :

« C'est un jour historique car, pour la première fois, les résultats du programme sont présentés non pas dans un, mais maintenant dans deux essais cliniques. Il est indubitable que le fait d'être une méthode basée sur la parole, plutôt qu'une pilule, une potion ou un patch, limite son évaluation par un essai clinique et sous-estime considérablement son taux de réussite dans des conditions 'réelles'. Cela dit, même avec ces paramètres restrictifs, nous sommes ravis de voir que la méthode s'est avérée au moins aussi efficace, sinon plus, que les programmes à base de médicaments et de nicotine actuellement proposés par le NHS, les autorités sanitaires locales et les départements de santé des gouvernements du monde entier.

« Les patchs, les chewing-gums et autres produits à base de nicotine coûtent au contribuable près de 30 millions de livres sterling*** par an rien qu'au Royaume-Uni et on estime à 900 millions de livres la valeur de la nicotine prescrite au Royaume-Uni au cours des 20 dernières années. Ces résultats devraient ouvrir la voie à la mise à disposition de cette méthode sans médicament, parfaitement sûre, rapide et facile par le biais du NHS, du service de santé irlandais et des services de santé des 50 pays dans lesquels nous exerçons nos activités. »

Les résultats de l'essai irlandais ont montré que le taux d'abandon du tabac du programme Allen Carr's Easyway était toujours supérieur à celui de Quit.ie, c'est-à-dire que le taux d'abandon du tabac était constamment plus élevé à 1, 3, 6 et 12 mois (presque deux fois plus). Les résultats de l'essai londonien indiquent un taux de réussite à 6 mois de 19 % pour le programme Allen Carr's Easyway contre 15 % pour le Gold Standard du NHS.

John Dicey ajoute : « Compte tenu de la controverse actuelle sur le vapotage, qui ne semble pas vouloir s'éteindre de sitôt, ces résultats devraient donner à l'agence Public Health England et au Health Service Executive (HSE) irlandais la confiance nécessaire pour proposer l'Allen Carr's Easyway comme alternative sans nicotine, entièrement sûre et appréciée aux méthodes actuellement disponibles ».

La Professeure Sofia Ravara, présidente du groupe de l'influent European Respiratory Society Tobacco Control Committee (Comité de lutte contre le tabagisme de la Société européenne de pneumologie), a accueilli les résultats de l'étude irlandaise avec enthousiasme en ces termes : « J'ai trouvé l'étude très utile et j'espère que nous n'aurons pas à attendre encore 30 ans pour qu'Allen Carr soit une méthode validée de sevrage tabagique ».

Le programme du séminaire de sevrage tabagique Allen Carr's Easyway ne repose sur aucune nicotine, aucune substance nicotinique, aucun patch ou autre produit pharmaceutique. Il remet en question les raisons pour lesquelles les gens fument, et la plupart des gens déclarent que non seulement ils arrêtent de fumer, mais qu'en fait ils en perdent l'envie.

Allen Carr's Easyway, fondée et basée à Londres, est la méthode de sevrage tabagique la plus efficace au monde. En 30 ans, la méthode Allen Carr's Easyway a guéri près de 30 millions de personnes de leur dépendance à l'échelle mondiale.

La méthode Allen Carr's Easyway compte des cliniques dans plus de 50 pays du monde entier et elle est promue par un grand nombre de célébrités et de faiseurs d'opinion.

Les séances de sevrage tabagique Allen Carr's Easyway sont disponibles dans tout le Royaume-Uni et l' Irlande , au prix de 299 £ / 320 € par personne, comprenant une aide après le séminaire et une garantie de remboursement.

*Source : Frings D, Albery IP, Moss AC, Brunger H, Burghela M, White S, et Wood KV (2020) Comparison of Allen Carr's Easyway programme with a specialist behavioural and pharmacological smoking cessation support service: A randomised controlled trial (Comparaison du programme Allen Carr's Easyway avec un service spécialisé d'aide au sevrage tabagique basé sur le comportement et la pharmacologie : Un essai comparatif randomisé). Addiction 115 : Identifiant d'objet numérique : 10.1111/add.14897. Vous trouverez l'intégralité des résultats sur ce lien.

**Source de la citation : https://www.imt.ie/news/smokers-twice-likely-quit-smoking-using-allen-carr-method-study-reveals-25-06-2019/

***Source des coûts de substituts nicotiniques pesant sur le NHS : le nombre de personnes utilisant les services de sevrage tabagique du NHS continue de diminuer - BMJ 2017 ; 358 Identifiant d'objet numérique : https://doi.org/10.1136/bmj.j3936 (Publié le 18 août 2017)

