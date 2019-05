Un nuevo enfoque para tratar la enfermedad de Alzheimer recibe un importante respaldo del NIA

T3D Therapeutics recibirá una ayuda plurianual del Instituto Nacional de Envejecimiento de 9 millones de dólares para la fase 2 del estudio PIONEER de pacientes con enfermedad de Alzheimer de leve a moderada

RESEARCH TRIANGLE PARK, Carolina del Norte, 20 de mayo de 2019 /PRNewswire/ -- T3D Therapeutics, una empresa de fármacos en etapa de desarrollo clínico que participa en el desarrollo de T3D-959 (la "Empresa"), un nuevo tratamiento administrado por vía oral para la enfermedad de Alzheimer (EA), ha anunciado hoy que recibió una ayuda del Instituto Nacional de Envejecimiento (NIA por su sigla en inglés), el cual forma parte de los Institutos Nacionales de Salud (NIH por su sigla en inglés). La ayuda, que se espera que sume 9 millones de dólares durante cuatro años, asistirá con la financiación de la fase 2 del estudio clínico de T3D-959, un nuevo fármaco para el tratamiento de EA con un enfoque metabólico.

Se prevé que el estudio PIONEER de fase 2 inicie la dosificación en pacientes al principio de 2020 (PIONEER es el acrónimo en inglés derivado de "terapia potencial para inhibir y superar la neurodegeneración de la enfermedad de Alzheimer por medio de la restauración energética y del metabolismo del cerebro"). PIONEER es un estudio de seguridad y eficacia de fase 2 doble ciego, controlado por placebo y de grupos paralelos, en el que se espera que participen un máximo de 252 adultos con enfermedad de Alzheimer (examen MMSE: 16-26). Los individuos que participen en el estudio PIONEER recibirán una de tres dosis diferentes de T3D-959 o un placebo durante 24 semanas.

El doctor John Didsbury, consejero delegado de la empresa, dijo: "Consideramos que se nos ha otorgado esta ayuda como reconocimiento de que la mejora de los defectos metabólicos inherentes a la enfermedad de Alzheimer es una opción terapéutica vital y apenas estudiada que hay que considerar, una afirmación del potencial de T3D-959 para tratar EA, una enfermedad que consideramos como una anorexia crónica del cerebro. Es un gran honor recibir el respaldo de NIA y la confianza demostrada por nuestros colegas en los principios científicos de T3D-959".

George Vradenburg, presidente y cofundador de UsAgainstAlzheimer's, afirmó: "Dado el efecto enorme y creciente del alzhéimer en los pacientes y sus familias, existe una necesidad urgente de desarrollar y evaluar de forma rigurosa una cartera creciente y más diversificada de tratamientos prometedores en etapa clínica avanzada. Hay que encomiar el respaldo de NIA a los estudios de fase 2, entre ellos este estudio de T3D Therapeutics, si vamos a lograr nuestro objetivo nacional de tratar de forma efectiva el alzhéimer a corto plazo".

Robert Ingram, antiguo consejero delegado y presidente de Glaxo/Wellcome, dijo: "Hay que alabar a NIA/NIH y sus sistema de evaluación inter pares por respaldar la lógica de este nuevo enfoque y la excelencia científica del programa T3D-959".

El doctor Warren Strittmatter, director médico de T3D Therapeutics, profesor emérito de neurología del Centro Médico de la Universidad de Duke y ganador del permio Zenith de la Asociación del alzhéimer, manifestó: "Durante mi larga carrera tratando a pacientes con EA he presenciado la frustración de cuidadores y pacientes ante la falta de terapias efectivas y la pérdida de esperanza ocasionada con el sinfín de fracasos en el desarrollo de fármacos. Esta ayuda supone un respaldo importante a nuestra nueva terapia prometedora para que les infunda optimismo renovado. Cada vez existe más consciencia de que la EA es el resultado de un metabolismo anormal del cerebro. El enfoque de T3D-959 son esas vías metabólicas que a la larga parecen producir placas amiloides, ovillos neurofibrilares, inflamación y, aún más importante, demencia".

PIONNER ha recibido el respaldo de la NIA con la ayuda a la investigación número R01AG061122.

Acerca de T3D Therapeutics, Inc.

T3D Therapeutics, Inc. es una empresa no cotizada con sede en Research Triangle Park, Carolina del Norte. La empresa posee la licencia en exclusiva de T3D-959, su candidato a producto principal, una plataforma de moléculas relacionadas estructuralmente. La misión de T3D Therapeutics es desarrollar y comercializar T3D-959 para el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer y el deterioro cognitivo leve. T3D-959 es un agonista de receptores nucleares duales PPAR delta/gamma de molécula pequeña, administrado oralmente y que penetra en el cerebro, diseñado para mejorar las disfunciones del metabolismo de la glucosa y lípido presente en EA y otros trastornos neurodegenerativos.

