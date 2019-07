Un nuevo estudio muestra que el consumo de frutos secos puede ayudar a mejorar la función eréctil

Cuarenta y tres hombres sanos, entre 18-35 años, fueron asignados a un "grupo de frutos secos" y consumieron una dieta de estilo occidental complementada con 60 g/día de mezcla de frutos secos (30 g de nueces, 15 g de almendras y 15 g de avellanas); y cuarenta participantes fueron asignados a un "grupo de control" y siguieron la dieta de estilo occidental pero evitaron el consumo de frutos secos durante el seguimiento de 14 semanas. En ambos casos, se midieron los niveles de óxido nítrico y E-selectina (dos biomarcadores de la función endotelial eréctil). Los participantes también completaron el cuestionario International Index of Erectile Function (IIEF), que evaluó la influencia de los frutos secos en la función eréctil a través de 15 preguntas.

En los resultados de la encuesta se observó un aumento significativo en algunos de los parámetros de la función eréctil en el grupo suplementado con frutos secos. El estudio, llevado a cabo por el Dr. Albert Salas-Huetos y dirigido por la Dra. Mònica Bulló de Rovira i Virgili University en España, concluyó que una dieta de estilo occidental con mezcla de frutos secos puede ayudar a mejorar la función eréctil.

"Este es el ensayo clínico aleatorio más grande que se ha hecho hasta el momento en el que se ha analizado el efecto de los suplementos con frutos secos sobre la función eréctil y sexual en sujetos sin disfunción eréctil", declaró la Dra. Mònica Bulló.

