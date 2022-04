Un nuevo informe de la IFPA revela un vínculo entre la enfermedad psoriásica y la salud mental

Vivir con una enfermedad visible puede ser devastador. "Pasé por un brote a finales de 2015", dijo Reena Ruparelia, de Canadá. "Tenía las manos y los pies cubiertos de placas y grietas. Llevaba una envoltura de plástico y guantes para mantenerme hidratado. Un día en el trabajo me los quité, me miré las manos y sufrí un ataque de pánico. No podía creer lo mal que se había puesto. Cogí un taxi a casa y estuve de baja por incapacidad durante tres meses".