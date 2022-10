- Primicia mundial: Un nuevo modelo y tratamiento para los trastornos del estado de ánimo tiene una tasa de éxito muy alta

LONDRES, 20 de octubre de 2022 /PRNewswire/ -- The London Psychiatry Centre ha publicado el primer modelo mundial para los trastornos del estado de ánimo en el que se utiliza la medicina de precisión y el tratamiento mitocondrial con dosis altas de levotiroxina y rTMS (solicitud de patente pendiente). Respaldado por los resultados de una cohorte de 55 pacientes, se trata del primer estudio publicado que muestra la recuperación total de los síntomas mixtos y depresivos graves en todas las formas de trastornos bipolares.

El artículo "A New Treatment Protocol of Combined High-Dose Levothyroxine and Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation for the Treatment of Rapid-Cycling Bipolar Spectrum Disorders: A Cohort Evaluation of 55 Patients", revela que de los 55 pacientes tratados con la combinación de levotiroxina a dosis altas y rTMS, 53 se recuperaron completamente y experimentaron mejoras sustanciales en su calidad de vida. Mientras que el 80% de los pacientes bipolares toman una media de 3,8 fármacos, el 58% de los pacientes de la cohorte sólo tomaron levotiroxina y el número medio de fármacos en todos los pacientes fue de 1,8. El tratamiento fue bien tolerado, con un paciente que presentó efectos secundarios menores reversibles.

Este tratamiento cambiará la vida de quienes padecen fases mixtas, hipomaníacas y depresivas de bipolaridad I, II, subumbral y depresión con pensamientos acelerados o agitación. Estos últimos constituyen hasta el 40% de todos los enfermos de depresión. Este grupo se deteriora con los antidepresivos y los síntomas subumbrales no se recuperan con la combinación estándar de Quetiapina y estabilizadores del estado de ánimo.

El trastorno del espectro bipolar (TEB) es un grupo de afecciones que tienen un gran impacto en la calidad de vida, ya que conlleva una elevada carga de depresión, una muerte prematura a los 10 años de enfermedad cardiaca en 4/10 y una tasa de suicidio de 2/10. Un estudio de la Organización Mundial de la Salud (OMS) reveló que el nivel de discapacidad del TEB es mayor que el de todas las formas de cáncer, la epilepsia y todas las enfermedades neurológicas conocidas, incluida la enfermedad de Alzheimer.

El Dr. Andy Zamar, inventor del protocolo, y su equipo presentarán el modelo y los resultados del tratamiento en el congreso de la Asociación Mundial de Psiquiatría 2022: Nuevos horizontes en la práctica psiquiátrica (10-12 de noviembre, Malta).

El Centro de Psiquiatría de Londres es conocido por su trabajo pionero en psiquiatría y ha introducido nuevas tecnologías en el Reino Unido y Europa, como rTMS y eTNS. También es el primero del mundo en aplicar con éxito la medicina de precisión en psiquiatría.

SOURCE The London Psychiatry Centre