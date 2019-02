Un nuovo studio scientifico appura i vantaggi derivanti dall'uso di componenti in fibra di carbonio nell'industria tipografica e cartaria

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/788965/Pronexos_Study.jpg )



Propensione all'uso della fibra di carbonio

"Si tende sempre più all'impiego della fibra di carbonio per la realizzazione di componenti come cilindri porta-cliché più maneggevoli e rulli folli in grado di raggiungere velocità di rotazione più elevate rispetto ai rulli in metallo di un dato diametro," questa la conclusione a cui è pervenuto lo studio. "Questo assume una particolare importanza quando si impiegano bobine molto larghe, ad esempio nell'industria cartaria e nella produzione della pellicola di polimero. Il loro uso probabilmente aumenterà nel settore per via delle tolleranze di fabbricazione delle industrie emergenti quali l'elettronica flessibile e il solare".

In altri settori, nell'industria aeronautica e in quella automobilistica ad esempio, i vantaggi derivanti dell'impiego della fibra di carbonio sono stati descritti molto bene. Finora il suo uso nell'industria tipografica per la produzione di rulli e cilindri non è stato ancora ben documentato, nonostante sia ormai una realtà. La fibra di carbonio, sebbene pesi poco, è molto robusta: queste caratteristiche la rendono il materiale ideale per i pezzi per i quali il peso è determinante.

Come ricevere lo studio

Per ricevere una copia gratuita dello studio, disponibile in inglese e in tedesco, o per eventuali ulteriori informazioni o per conoscere i vantaggi dei rulli in fibra di carbonio, contattateci all'indirizzo: contact@pronexos.com.

Prof. Lutz Engisch, Dr. Simon Hamblyn:

"Benefits of carbon fibre rollers in the printing, papermaking and allied industries."

Informazioni su Pronexos

Pronexos è un'azienda leader nella produzione di componenti in fibra di carbonio di alta qualità nonché fornitrice di prodotti e servizi per la produzione specialistica destinati alle industrie ad alta tecnologia.

Contatti:

Tobias Gottwald

+49-2461-65-308

http://www.pronexos.com

SOURCE Pronexos