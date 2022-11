Un opérateur hôtelier paneuropéen lance 12 établissements en Islande

REYKJAVIK, Islande, 4 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Legendary Hotels and Resorts, un tout nouvel opérateur hôtelier, va faire son entrée sur le marché islandais de l'hôtellerie au cours des deux prochaines années, avec l'ambitieux projet de construire, d'acheter ou de rebrander un portefeuille de 12 hôtels. Le premier hôtel a déjà été acheté dans le sud de l'Islande, et l'opération de rebranding devrait commencer début 2023.

Chaque établissement répondra aux normes strictes de l'industrie en matière de luxe et de confort, notamment en proposant des heures d'arrivées et de départs flexibles, le wifi haut débit gratuit, de nombreux services et équipements de confort ainsi qu'un transfert aéroport en toute simplicité pour une expérience sans le moindre accroc. Les clients de l'hôtel pourront également déguster certains des meilleurs cafés et vins islandais ainsi que de délicieux petits déjeuners internationaux et ils bénéficieront du meilleur service professionnel assuré par une équipe sympathique et expérimentée.

Dmitrijs Stals, PDG et fondateur de Legendary Hotels and Resorts, a 14 ans d'expérience dans l'industrie hôtelière, avec un portefeuille étendu d'investissements hôteliers réussis à son actif. Il a déclaré :

« Maintenant que le pire de la pandémie de COVID-19 est derrière nous, nous sommes optimistes quant à la croissance de l'industrie du voyage au cours des 5 à 10 prochaines années, et nous avons identifié un large éventail d'opportunités de croissance en Europe. Nous sommes optimistes quant au succès de notre nouveau projet paneuropéen, et nous sommes impatients de surprendre et de ravir nos clients avec de beaux espaces, un confort total et un service supérieur ».

Legendary Hotels and Resorts ehf. est une société constituée à Reykjavik, la capitale de l'Islande, qui continuera à rechercher de nouvelles opportunités en Europe du Nord, et au-delà. Son équipe soudée est profondément attachée à la satisfaction et au bonheur de chacun de ses clients, et chacun de ses concepts d'hôtel a été créé grâce à des décennies d'expérience dans le domaine, et étayé par des études de viabilité conduites par les cabinets des Big Four — un investissement sûr et fiable, avec un énorme potentiel de croissance. Voyez plutôt cet espace !

