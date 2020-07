Un outil traduit du NCCN mesure la « température » de la santé mentale des personnes atteintes de cancer

Le NCCN définit la « détresse » comme une expérience désagréable de nature mentale, physique, sociale ou spirituelle qui peut affecter la façon dont les gens pensent, se sentent ou agissent. La détresse peut rendre plus difficile le fait de faire face à un cancer, ses symptômes ou son traitement. L'utilisation d'un outil comme le thermomètre de détresse du NCCN normalise et encourage la discussion sans stigmatisation qui peut empêcher certains patients de parler de problèmes psychologiques ou de questions profondément personnelles.

« Le thermomètre de détresse du NCCN reconnaît le fait que se soumettre à un traitement contre le cancer est éprouvant pour tout le monde. Ce graphique simple donne aux patients un moyen facile de faire savoir à leur médecin comment ils vivent cette situation », a expliqué le Dr Robert W. Carlson, président-directeur général du NCCN. « Nous avons constaté qu'un score de quatre ou plus est un signe pour une évaluation plus approfondie et une possible intervention. Le thermomètre comprend une liste correspondante de problèmes pour aider les prestataires de soins de santé à déterminer si la détresse du patient découle de problèmes pratiques, de problèmes familiaux, de problèmes émotionnels, de préoccupations spirituelles ou religieuses, de problèmes physiques ou d'une combinaison de ceux-ci. »

Le thermomètre de détresse du NCCN a été créé en 1997 par la pionnière de la psycho-oncologie, Dre Jimmie C. Holland. La regrettée Dre Holland a été présidente fondatrice du panel NCCN Guidelines® pour la gestion de la détresse et la présidente fondatrice de la Société d'oncologie psychosociale américaine. Son but était de faire de la discussion au sujet de la détresse une partie courante des visites des patients en oncologie afin d'améliorer à la fois le bien-être psychosocial et physique des personnes atteintes de cancer.

« Gérer la détresse émotionnelle d'un patient ainsi que sa douleur physique est une partie essentielle du traitement médical », a déclaré le Dr Sonali Johnson, responsable du service connaissances, promotion et politiques de l'Union internationale contre le cancer, la plus grande organisation internationale de lutte contre le cancer, également responsable de la Journée mondiale contre le cancer qui a lieu tous les ans le 4 février. « Les patients cancéreux sont particulièrement vulnérables à l'anxiété et la dépression, ainsi qu'au stress au travail et à la maison, qui peuvent tous affecter leur rétablissement et leur qualité de vie. Le thermomètre de détresse du NCCN offre aux patients et aux soignants un outil précieux dans la lutte contre l'impact psychologique de la maladie. »

Les traductions du thermomètre de détresse du NCCN font partie des efforts déployés actuellement par l'équipe internationale du NCCN pour rendre les directives du NCCN et les produits dérivés plus accessibles aux personnes ne parlant pas anglais. Plus de 100 nouvelles traductions ont été publiées rien que cette année, dont les lignes directrices cliniques et des versions adaptées au patient. Le NCCN fournit également un cadre NCCN pour la stratification des ressources (NCCN Framework™) et des NCCN Harmonized Guidelines™ (directives NCCN harmonisées) avec des recommandations optimales en marge d'approches pragmatiques pour améliorer le traitement dans des contextes où les ressources sont limitées, tels que dans des pays à revenu faible ou intermédiaire. Rendez-vous sur nccn.org/global et rejoignez la conversation en ligne avec le hashtag #NCCNGlobal.

Le thermomètre de la détresse du NCCN traduit est disponible à l'adresse nccn.org/global/international_adaptations.aspx#distress. Les NCCN Guidelines for Patients®: Distress (lignes directrices NCCN pour les patients : détresse) sont également disponibles à l'adresse nccn.org/patients.

À propos du National Comprehensive Cancer Network

Le National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®) est une alliance à but non lucratif de centres anticancéreux de premier plan consacrés aux soins aux patients, à la recherche et à l'éducation. Le NCCN se consacre à faciliter et améliorer la qualité, l'efficacité et l'efficience des soins contre le cancer, afin que les patients puissent vivre une vie meilleure. Les NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology (NCCN Guidelines®) sont des directives qui offrent des recommandations transparentes, fondées sur des preuves et un consensus d'experts pour le traitement du cancer, la prévention et les services de soutien ; elles sont la norme reconnue pour la direction clinique et la politique en matière de gestion du cancer et constituent les lignes directrices de pratique clinique les plus complètes et fréquemment mises à jour parmi celles disponibles dans tous les domaines de la médecine. Les NCCN Guidelines for Patients® fournissent des informations spécialisées concernant le traitement du cancer pour informer et donner des moyens d'action aux patients et aux soignants grâce au soutien de la NCCN Foundation®. NCCN fait aussi progresser la formation continue, des initiatives mondiales, les politiques, ainsi que la collaboration et la publication pour la recherche en oncologie. Rendez-vous sur NCCN.org pour de plus amples informations et suivez le NCCN sur Facebook @NCCNorg, Instagram @NCCNorg et Twitter @NCCN.

