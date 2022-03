Un partenaire financier solide soutient un engagement durable : Le cheikh Falah bin Zayed Al Nahyan investit dans Plambeck Emirates

CUXHAVEN, Allemagne, 4 mars 2022 /PRNewswire/ -- Nouveau co-associé de Plambeck Emirates Global Renewable Energies LLC : la joint-venture fondée en 2011 et basée à Abu Dhabi, avec la participation de la famille royale d'Abu Dhabi et de la holding de l'entrepreneur de Cuxhaven Norbert Plambeck, se voit renforcée par l'entrée du cheikh Falah bin Zayed Al Nahyan comme co-associé.

- L'image est disponible sur AP Images (http://www.apimages.com) -

En tant que promoteur de projets à succès, l'entreprise de Cuxhaven Norbert Plambeck est synonyme de projets durables, avec un volume d'investissement total de plus de 10 milliards d'euros. En fondant Plambeck Emirates Global Renewable Energies LLC en 2011 à Abu Dhabi, il a réuni le savoir-faire allemand et la puissance des capitaux arabes. L'objectif de l'entreprise est de mettre en œuvre des projets durables, sur site, grâce à des investissements durables dans les pays arabes et africains et dans d'autres régions du monde. Ainsi, cela permettra de créer des infrastructures et des emplois sur place et d'offrir aux pays les conditions d'un avenir meilleur. Norbert Plambeck et son fils Norman Plambeck, qui dirige le bureau d'Abu Dhabi, ont maintenant le plaisir d'annoncer l'entrée du cheikh Falah bin Zayed Al Nahyan dans la société Plambeck Emirates Global Renewable Energies LLC en tant que partenaire personnel et co-actionnaire.

Plambeck - un pionnier en matière de durabilité

Norbert Plambeck est considéré comme l'un des pionniers du secteur de l'énergie éolienne en Allemagne. Avec Plambeck Neue Energien (PNE AG), il a introduit dès 1998 à la bourse allemande la première entreprise au monde spécialisée dans le développement de l'énergie éolienne. En 2006, il a fait entrer en bourse une filiale de Plambeck dans le domaine du solaire. En 2016, l'entrepreneur a acquis une zone portuaire en friche dans sa ville natale de Cuxhaven, l'ancien port de pêche construit il y a 100 ans. Avec une prévision d' investissements d'une valeur de 300 millions d'euros, ce site situé au cœur de Cuxhaven, l'un des plus grands sites touristiques de la côte allemande, doit devenir un point fort et un exemple unique de tourisme durable. Un approvisionnement en énergie respectueux de l'environnement, des concepts de mobilité souple et une académie du futur pour le tourisme, ne sont que quelques-uns des mots clés du concept global. Les connaissances acquises lors de ce développement de quartier seront utilisées dans d'autres projets touristiques.

De nombreux projets - un objectif commun

"Depuis toujours, nos différents projets et activités poursuivent tous un seul et même objectif: façonner un monde meilleur. Nous sommes d'autant plus heureux de l'engagement du cheikh Falah bin Zayed Al Nahyan, représenté par S.E. Louai Mohamed Ali, en tant que partenaire personnel et coassocié dans Plambeck Emirates Global Renewable Energies LLC. En associant le savoir-faire allemand et la puissance des capitaux arabes, nous sommes en mesure de donner une nouvelle force de frappe aux investissements durables dans le monde entier", se réjouit Norbert Plambeck.

Contact :

media consulta International Holding AG

Audrey Mieser

[email protected]

+49-30/ 65 000 384

SOURCE Plambeck Emirates Global Renewable Energy LLC