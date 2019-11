Un partenariat vert : GKN Additive permet la production à grande échelle de brûleurs industriels écoénergétique pour Kueppers Solutions

« De concert avec l'École supérieure polytechnique de Rhénanie-Westphalie, nous avons passé au crible la totalité du marché afin de trouver un partenaire convenable pour l'industrialisation de notre produit. L'expérience de GKN Additive dans la production en série et leur savoir-faire avec les applications sur un vaste éventail d'industries est unique, » a souligné Jens te Kaat, PDG de Kueppers Solutions.

« Il est commun que nous ayons à expliquer notre projet en détail à des partenaires potentiels, et nous avons malgré ça tendance à rencontrer des obstacles. Avec GKN, cela a été l'inverse : leur équipe a été la plus rapide à comprendre le potentiel. La mentalité 'Allons-y !' de GKN correspond à notre propre attitude. »

Industrialisation de systèmes de brûleurs écoénergétiques

Les deux partenaires se concentrent actuellement sur l'intensification de la production de séries d'unités de mélange par fusion sélective au laser (LSL) et la mise au point commune d'un matériau spécifique calculé pour l'application. La nouvelle génération d'unités de mélange sera fabriquée par projection de liant métallique ; l'application se prête de façon idéale à ce procédé et deviendra encore plus rentable.

« Le changement climatique nous met tous au défi de penser à de nouvelles façons de réduire significativement les émissions, » a commenté Guido Degen, président de la fabrication additive chez GKN Powder Metallurgy. « L'unité de mélange de Kueppers a apporté une contribution significative à la préservation des ressources et avec notre expérience sur l'ensemble du flux de valeur de l'AM, nous allons stimuler l'industrialisation de ce produit extrêmement novateur. Notre but commun est d'ouvrir le marché en rénovant des milliers de systèmes de brûleurs industriels dépassés grâce à des unités de mélange imprimées en 3 D. »

Pour davantage d'informations sur ce partenariat, visitez https://www.gknpm.com/en/news-and-media/events/meet-gkn-additive/. Pour vous connecter avec GKN Additive et Kueppers Solutions lors du Formnext, veuillez visiter le hall 12.1 / stand C51 et assister à leur conférence de presse le 21 novembre à 14 h 00 heure d'Europe centrale au stand de GKN Additive.

À propos de GKN Additive

GKN Additive est un fabricant numérique par fabrication additive de pièces et matériaux métalliques évolués pour prototypes, moyennes séries et marché des pièces de rechange, et il s'efforce de pousser les nouvelles technologies à leurs limites afin de les rendre plus simples, plus rapides et plus accessibles. GKN Additive est appuyé par la double expertise de GKN Powder Metallurgy dans la production de poudres et le traitement des métaux, ainsi qu'un réseau d'ingénierie de plus de 7 400 employés dans plus de 30 endroits autour du globe.

À propos de Kueppers Solutions

Les fondations de Kueppers Solutions GmbH ont été posées en 1875 avec la création de la société Küppersbusch. Des brûleurs de haute performance et la technologie des brûleurs industriels constituent sa principale entreprise. Kueppers Solutions est sous une nouvelle direction depuis 2016 et emploie un effectif de 30 spécialistes des thermoprocédés à son usine de production à Gelsenkirchen en Allemagne. Ils ont déjà équipé ensemble plus de 10 000 systèmes de brûleurs industriels avec des brûleurs Küppersbusch. Pour Kueppers Solutions, la mise en œuvre d'objectifs de politiques climatiques par le biais d'une utilisation optimisée des combustibles fossiles et d'une réduction des émissions représente un objectif d'entreprise.

