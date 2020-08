Un premier essai réussi sur échantillon vivant de coronavirus a été réalisé avec le robot désinfectant OTSAW UV-C LED

Selon les résultats et les tests effectués par A*STAR et complétés le 21 août, une efficacité de 99,9 % pour la désinfection a été atteinte en 5 minutes pour l'OTSAW O-RX à une distance de travail de 2,5 m, surpassant les spécifications des désinfectants concurrents qui n'ont pas été testés en laboratoire.

L'équipe de Singapour est responsable de la conception, du design, du développement et de la production de l'OTSAW O-RX. Sa batterie dure cinq heures et des lampes à LED lui permettent d'être respectueux de l'environnement. Il peut désinfecter 371,6 mètres carrés (4 000 pieds carrés) par heure.

OTSAW est confiant dans sa capacité à être à la pointe en matière de technologie désinfectante. La conformité du robot peut reposer sur des prédictions. Obtenir des résultats de laboratoires authentiques est nécessaire lors de l'achat de robots de service de désinfection. Les résultats ont permis à la société de se conforter dans sa capacité à avoir une influence réelle dans le monde afin d'aider en cette période difficile.

Obtenir des échantillons de virus vivants fut une décision à la fois pratique et difficile, car les échantillons étaient principalement réservés pour le développement de vaccins. OTSAW prône une philosophie d'entreprise qui repose sur la conviction que les tests scientifiques représentent la seule façon d'assurer l'efficacité et l'efficience du robot désinfectant OTSAW O-RX contre le coronavirus.

Ling Ting Ming, PDG et fondateur d'OTSAW a déclaré : « Le monde a connu des changements drastiques et se trouve dans une situation délicate sur le plan social et le plan économique pour les changements à venir. OTSAW et le O-RX font maintenant partie de ce nouveau monde dans lequel nous nous remettons en marche et nous nous efforçons d'unir l'humanité et de vaincre ce virus. »

OTSAW est un pionnier mondial dans les technologies de pointe de la robotique et de l'intelligence artificielle de prochaine génération pour les soins de santé, les prestations de sécurité et les applications de mobilité pour améliorer la sécurité, les processus d'affaires et la vie de tous les jours. Pour plus d'informations, rendez-vous sur http://www.otsaw.com.

