- Un programa de Westinghouse es premiado con 10 millones de libras del proyecto Advanced Modular Reactor del Gobierno de Reino Unido

LANCASHIRE, Inglaterra, 10 de julio de 2020 /PRNewswire/ -- Westinghouse Electric Company ha anunciado hoy que su programa Lead-cooled Fast Reactor (LFR) ha progresado con éxito hasta la Fase 2 del Department for Business, Energy and Industrial Strategy (BEIS) del programa de viabilidad y desarrollo Advanced Modular Reactor (AMR) del Gobierno de Reino Unido, recibiendo 10 millones de libras (12,5 millones de dólares) en fondos de la BEIS Energy Innovation Portfolio. Los fondos ayudarán a avanzar la tecnología nuclear por medio de la innovación, con el fin de recibir energía fiable y limpia para las generaciones futuras.

Como parte de la Fase 2, Westinghouse, en colaboración con los centros de investigación, la industria y los socios académicos, va a utilizar los fondos para llevar a cabo una investigación aplicada y actividades de desarrollo. El premio se va a utilizar para realizar demostraciones de componentes LFR y acelerar el desarrollo de materiales de temperatura elevada, tecnologías de fabricación avanzadas y estrategias de construcción modular para LFR.

"Nuestra progresión a la Fase 2se crea tras 80 años de historia en Reino Unido y como Strategic National Asset", indicó Patrick Fragman, director general y consejero delegado de Westinghouse. "Se trata de la combinación perfecta para reducir el coste de la electricidad y mantener un marco destacado de ciencia, investigación e innovación para Reino Unido".

Westinghouse LFR, un diseño de reactor de clase 450 MWe de Generación IV, cuenta con potencial para disponer de un efecto transformador en el coste y flexibilidad de mercado de nuevo nuclear. Las características clave de Westinghouse LFR incluyen un diseño simplificado, operaciones flexibles y capacidades de ciclo de combustible, cero emisiones de CO 2 , características de seguridad de tipo walk-away y montaje modular. Westinghouse LFR también va a conseguir un Levelised Cost of Electricity (LCoE) competitivo para asegurar la competitividad económica en los mercados de electricidad mundiales más exigentes.

Como parte del proyecto AMR, algunas de las instalaciones de desarrollo se establecerán en el Clean Energy Technology Park de Springfields. El Clean Energy Technology Park contribuye hacia las ambiciones Net Zero de Reino Unido al aventajarse de los activos nacionales estratégicos existentes, Springfields, como apoyo de la asociación de innovación y colaboración, al tiempo que proporciona oportunidades para llevar los proyectos altamente capacitados hasta el Noroeste de Inglaterra, beneficiando de forma importante la economía de Reino Unido.

Westinghouse va a desplegar el programa de Fase 2 en colaboración con Ansaldo Nucleare y ENEA, además de la Bangor University, Frazer-Nash Consultancy, Jacobs, National Nuclear Laboratory (NNL), Nuclear Advanced Manufacturing Research Centre (NAMRC), la University of Cambridge, la University of Manchester y Vacuum Process Engineering, Inc. (VPE).

Westinghouse Electric Company es la empresa de energía nuclear pionera en el mundo y un importante proveedor de productos para plantas nucleares y tecnologías para servicios públicos en todo el mundo. Westinghouse facilitó el primer reactor de agua a presión comercial del mundo en 1957 en Shippingport, Pensilvania (Estados Unidos). En la actualidad, la tecnología de Westinghouse se utiliza como base en la mitad de las plantas nucleares operativas en todo el mundo. Si desea más información, visite www.westinghousenuclear.com .

Contacto: Sarah Cassella

Directora de comunicaciones externas

E-mail: [email protected]

Teléfono: +1 (412) 374-4744

Related Links

www.westinghousenuclear.com



SOURCE Westinghouse Electric Company