Un proyecto piloto reciente entre Lunit y Cathay Financial Innovation Lab revela que la IA agregó valor al proceso de evaluación de riesgos para seguros

SEÚL, Corea del Sur, 14 de octubre de 2020 /PRNewswire/ -- Un proyecto piloto reciente realizado por una compañía surcoreana de IA medicinal, Lunit, y una de las compañías de seguros más grandes de Taiwán, Cathay Life Insurance, revela que la IA puede contribuir a que el proceso actual de evaluación de riesgos sea más preciso y eficiente.

La compañía de seguros, que revisa 30.000 imágenes aceptadas de radiografías de tórax por año como parte de sus requisitos para nuevos contratos de seguros, implementó Lunit INSIGHT CXR para evaluar el impacto de la IA en el proceso de revisión. Lunit INSIGHT CXR es un software de IA desarrollado por Lunit que detecta hallazgos anormales a través de imágenes de radiografías de tórax.

Para la evaluación se utilizaron cerca de 200 imágenes de radiografías de tórax como muestras para verificar el desempeño de la IA. Estos casos fueron revisados internamente por los doctores de Cathay Life para validar la precisión del algoritmo. Los resultados demostraron que la tasa de precisión de la IA para casos positivos (sensibilidad) fue de 83 % y para casos negativos (especificidad) fue de 92 %, con una precisión del 90 % en general.

De acuerdo con los médicos que participaron de la validación, la IA resultó de gran valor a la hora de reducir el tiempo destinado a la lectura de radiografías de tórax. En el flujo de trabajo actual de los médicos, las radiografías de tórax a revisar llegan en un CD, que deben insertar manualmente para leer la imagen médica, y luego deben escribir manualmente un informe de interpretación que se envía junto con el CD.

"Al adoptar la IA y un sistema de interpretación digital podemos reducir nuestro tiempo de trabajo de manera significativa", comentó Tzu-Ling Ke, vicepresidente general del Departamento de Evaluación de Riesgos de Cathay Life Insurance. "El proceso entero de interpretación, es decir, acceder a los datos, leerlos, y escribir el informe, suele tardar varios minutos, y podemos ahorrar el 90 % del tiempo de lectura con la IA y el sistema digital".

"Nos emociona oír que nuestra IA puede servir no sólo en hospitales, sino también para mejorar los servicios de las compañías de seguros", afirmó Brandon Suh, director general de Lunit. "Por lo general, las personas van a los hospitales cuando están enfermas, lo que suele significar que tuvieron síntomas y la enfermedad ya se encuentra en progreso. Si podemos encontrar a más pacientes en etapas tempranas, sin síntomas, la probabilidad de supervivencia aumentaría dramáticamente".

El proyecto fue parte del "Cathay Financial Innovation Lab Program" lanzado por Cathay Financial Holdings el año pasado, del cual se contrataron nueve iniciativas internacionales para cooperar con las subsidiarias de Cathay Financial Holdings para una prueba conceptual de seis servicios financieros innovadores.

"El proyecto demostró que Lunit INSIGHT CXR, el software de IA para analizar imágenes de radiografías de tórax, detectó enfermedades pulmonares anormales con una precisión del 90 % y también detectó exitosamente pequeños nódulos y fibrosis pulmonares, que no son fáciles de distinguir", explicó Tzu-Ling Ke, vicepresidente general del Departamento de Evaluación de Riesgos de Cathay Life Insurance. "Esto ayuda a Cathay Life Insurance a evaluar correctamente la condición médica del asegurado, con un diagnóstico avanzado de la posible enfermedad antes de la evaluación de riesgos".

Cathay Life Insurance remarcó que evaluará activamente la adopción de tecnologías de IA para asistir a los diagnósticos, con lo que espera ahorrar en los tiempos de lectura y mejorar la eficiencia de las evaluaciones de riesgos mediante tecnologías innovadoras basadas en datos.

