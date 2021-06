Un rapport d'App Annie et d'IDC révèle qu'au premier trimestre, les consommateurs ont dépensé 1,7 milliard de dollars par semaine en jeux mobiles

SAN FRANCISCO, 15 juin 2021 /PRNewswire/ -- App Annie, la société d'analyse et de données mobiles pilotée par l'IA, a publié aujourd'hui, en partenariat avec IDC, le rapport Gaming Spotlight 2021.

Les dépenses consacrées aux jeux mobiles devraient accroître leur avance et dépasser de plus de 2,9 fois celles consacrées aux jeux sur ordinateur et de 3,1 fois celles consacrées aux consoles de jeux domestiques. Un an après le début de la pandémie, la demande en jeux mobiles continue d'augmenter. Au niveau mondial, les utilisateurs ont téléchargé 30 % de jeux mobiles en plus par semaine au premier trimestre 2021 par rapport aux niveaux antérieurs à la pandémie, pour atteindre plus d'un milliard de jeux par semaine. Au premier trimestre 2021, les consommateurs ont dépensé 1,7 milliard de dollars par semaine dans les jeux mobiles sur iOS et Google Play, soit une hausse de 40 % par rapport aux niveaux antérieurs à la pandémie.

Voici quelques-unes des principales conclusions de l'analyse :

Les Amériques et l' Europe ont connu la plus forte croissance en termes de parts de marché pour les dépenses de consommation mondiales : Les États-Unis et l'Allemagne ont mené la croissance en Amérique du Nord et en Europe occidentale, respectivement, du premier trimestre 2020 au premier trimestre 2021. L'APAC représente toujours environ la moitié des dépenses en jeux mobile au premier trimestre 2021

Les éditeurs adoptent les fonctions multiplateformes : Les jeux les plus populaires, tels que Lineage M , Lords Mobile , Roblox et PUBG Mobile ont tiré parti d'expériences multiplateformes qui se sont traduites par un engagement et un potentiel de monétisation à long terme

Les fonctions de jeu croisé règnent en maître : Les jeux offrant la possibilité d'accéder à plusieurs plates-formes ont gagné en popularité. Genshin Impact est devenu un blockbuster mondial sur mobile, PC et console grâce à un déploiement multiplateforme bien exécuté

L'appétit pour les jeux hyper casual et de simulation a augmenté : Les sous-genres qui ont connu la plus forte croissance de leur part de marché par téléchargement sont Hyper Casual (+6,7 pts), Kids (+1,0 pts), Simulation (+0,6 pts) et Racing (+0,3 pts)

Le streaming de jeux a augmenté l'engagement et la monétisation : Des applications telles que Discord et Twitch ont connu un engagement élevé par utilisateur jusqu'en avril 2021, les habitudes de diffusion des jeux s'étant ancrées un an après le début de la pandémie

« La plate-forme des smartphones a apporté la joie du jeu aux utilisateurs mondiaux à un rythme sans précédent. Il s'agit de l'un des secteurs verticaux à la croissance la plus importante et la plus forte dans l'industrie des applications. La fonctionnalité multiplateforme favorisera l'accélération, ce qui permettra à chaque propriétaire de smartphone de vivre une expérience digne d'une console », a déclaré Junde Yu, directeur général des jeux chez App Annie

Lisez l'intégralité du spot sur les jeux ici .

À propos d'App Annie

App Annie est la plate-forme d'analyse et de données mobiles la plus fiable du secteur. Notre mission est d'aider les clients à créer des expériences mobiles gagnantes et à atteindre l'excellence.

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/653562/App_Annie_Logo.jpg

Related Links

http://www.appannie.com



SOURCE App Annie