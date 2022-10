Un rapport de l'Instituto de Coordenadas met en garde contre les tensions géopolitiques en Algérie et ses liens étroits avec Poutine et l'Iran

MADRID, 29 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Bruxelles fait preuve de vigilance à l'égard de l'Algérie qui cherche à renforcer ses liens avec la Russie et l'Iran. Selon une étude de l'Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada basée sur des sources du Parlement européen, un grand nombre de députés ont averti que l'Algérie continue de violer les droits de l'homme, et a révélé que le pays africain était susceptible de fournir au Front Polisario des drones iraniens, qui pourraient être utilisés contre le Maroc, augmentant ainsi la tension géopolitique dans la région.

Dans une question au Parlement européen, le député espagnol Antonio López-Istúriz (PPE) a déclaré qu'un représentant du Front Polisario a affirmé que l'Iran fournira des drones au Front Polisario et a demandé quelles mesures l'UE prendra pour empêcher l'utilisation de ces équipements et l'escalade des conflits dans la région, réclamant des mesures pour empêcher l'Iran d'entrer dans les régions du Sahara et du Sahel.

L'utilisation de ces équipements au Sahara occidental pose un risque sérieux pour la sécurité et la stabilité déjà fragiles de la région et du Sahel. L'influence de l'Iran dans la région représente un risque évident pour l'accord de cessez-le-feu conclu en 1991 par les Nations unies et compromet le processus de paix, le travail de la mission des Nations unies au Sahara occidental et les efforts diplomatiques de l'envoyé personnel du Secrétaire général des Nations unies pour établir de nouveaux pourparlers avec les parties. Une plus grande instabilité au Sahara et au Sahel aura un impact négatif sur la sécurité européenne, en particulier celle de l'arc méditerranéen.

L'analyse du Coordinates Institute met également en garde contre des manœuvres navales conjointes russo-algériennes, avec des navires de guerre des deux pays, en Méditerranée, que le gouvernement algérien a confirmées en début de semaine.

Ces manœuvres s'ajoutent à d'autres exercices militaires menés par les deux pays dans le passé, dans le Caucase et en Sibérie. L'armée algérienne et l'armée russe doivent également effectuer des manœuvres dans le désert du pays d'Afrique du Nord en novembre.

Plusieurs députés européens du Parti populaire européen ont soumis une question écrite à la Commission sur ces manœuvres militaires conjointes. Au lendemain de l'invasion de l'Ukraine par Poutine et dans un contexte d'insécurité croissante dans les régions du Sahel et du Sahara, cette collaboration militaire, selon la question parlementaire, « est extrêmement préoccupante non seulement pour la paix et la sécurité, mais aussi pour les intérêts de l'Occident et de l'Union européenne ».

L'évaluation comprend également la lettre qu'un groupe de députés a envoyée au Haut Représentant de l'UE pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Josep Borrell, dans laquelle ils avertissent que le régime algérien agit systématiquement contre les droits de l'homme et les libertés fondamentales en persécutant les militants qui exigent la liberté et la transparence.

Le vice-président de Coordenadas estime que le moment est venu d'appeler à une action politique et diplomatique intense de l'Europe dans le conflit, et ce d'une seule voix. Si nous n'affrontons pas cette réalité géopolitique maintenant, nous serons confrontés à un grave problème dans un avenir très proche.

SOURCE Instituto Coordenadas