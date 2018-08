Un rapport publié par B2C Europe montre que 75 % des consommateurs seraient prêts à patienter pour la livraison de leurs colis si cela réduisait l'impact sur l'environnement

AMSTERDAM, Aug. 22, 2018 /PRNewswire/ -- B2C Europe, une société spécialisée dans la distribution du commerce électronique transfrontalier, a publié un rapport qui fournit un éventail d'informations précieuses dans le domaine des livraisons de colis durables et sociales. Le rapport est basé sur les propres travaux de recherche de la société, afin de découvrir l'opinion des consommateurs européens sur la durabilité et l'impact de la logistique du commerce électronique. Il semble que les consommateurs considèrent l'environnement comme étant plus important que la rapidité de livraison de leurs colis.







Le commerce électronique mondial est en pleine croissance et cette tendance ne peut que se poursuivre dans les années à venir. L'augmentation du nombre d'achats en ligne entraîne également une augmentation du nombre de livraisons de colis, des options de livraison et des attentes des consommateurs. Combinée à la complexité de l'industrie de la logistique, cette croissance requiert des solutions nouvelles et innovantes pour passer outre les obstacles qui affectent le secteur. Les livraisons vertes et les livraisons sociales sont deux marchés de niche qui ont fait leur apparition dans le domaine de la logistique. Les initiatives dans ces marchés de niche peuvent offrir une solution alternative aux prestations de livraison traditionnelles reposant sur des camionnettes fonctionnant aux combustibles fossiles, qui parcourent et polluent les centres-villes. L'avenir de l'industrie réside dans la durabilité et la socialité. Si nous souhaitons que le système continue à fonctionner, ces thèmes doivent devenir prioritaires. Cela implique des systèmes de livraison responsables, qui utilisent intelligemment la société.

L'étude montre que les consommateurs ne sont pas conscients des coûts environnementaux de leurs choix, par exemple en choisissant une option de livraison express. Il s'avère que plus de la moitié des acheteurs en ligne (58 %) ne réalisent pas qu'une livraison express a un impact négatif sur l'environnement plus important qu'une livraison standard. En outre, il semble que les consommateurs préfèrent choisir une livraison plus durable lorsqu'ils connaissent les conséquences de leur choix. Informer les acheteurs en ligne, en les rendant conscients de l'impact de leur choix et en leur offrant des options vertes, est nécessaire pour les aider à faire des choix responsables relatifs à la livraison de leurs colis.







Le rapport comprend des données détaillées sur des solutions alternatives aux systèmes de livraison traditionnels et présente des innovations nécessaires dans le domaine du développement durable et de l'implication de la société. Les tendances concernant une logistique durable pour le commerce électronique sont également explorées, de même que les comportements des consommateurs européens qui s'avèrent de plus en plus importants.

Les enquêtes ont été réalisées auprès de 1 999 personnes résidant au Royaume-Uni, en France et aux Pays-Bas, afin de comprendre les comportements d'achat et les choix que les consommateurs font lors de leurs achats en ligne. L'enquête en ligne a été réalisée par ResearchNow.







Pour télécharger le livre blanc, cliquez ici.

Rencontrez B2C Europe : B2C Europe est le chef de file de la logistique transfrontalière. La société offre l'accès à n'importe quel réseau de distribution ou de retour en Europe et au-delà. Fondée en 2000, B2C l'Europe a été le premier fournisseur indépendant de solutions logistiques à l'international complètes pour les colis en Europe. Nos solutions innovantes ont été les premières sur le marché et ont établi la norme pour la logistique du commerce électronique transfrontalier. B2C Europe est indépendante des transporteurs utilisés. Avec une présence locale dans 9 pays, nous exploitons le plus grand réseau multitransporteur d'Europe.