Un rendimiento impresionante lleva a Risen Energy a conseguir 3 premios de la industria

NINGBO, China, 7 de mayo de 2021 /PRNewswire/ -- Se ha celebrado recientemente en Pekín el 3rd PV Module Developing Trend and Reliability Technology Seminar. El evento, organizado de forma conjunta por medio del State Key Laboratory of Photovoltaic Materials and Technologies y Mole PV, reunió a expertos dentro del campo de la industria y ejecutivos de empresas fotovoltaicas para discutir las tendencias en desarrollo en tecnologías fotovoltaicas con el objetivo de ser los principales contribuyentes al logro de los dos objetivos. de pasar más allá del pico de emisiones de dióxido de carbono y conseguir alcanzar la neutralidad de carbono.