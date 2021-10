Un réseau central à l'épreuve du futur : préparer l'innovation commerciale

Pour combiner les fonctionnalités de télécommunications avec les capacités natives du cloud et redéfinir le cloud natif pour les scénarios de télécommunications, la solution Huawei Rock-Solid Reliability englobe diverses technologies de pointe, y compris la conception sans état, la redondance N-way et la base de données fédérée distribuée pour aider les opérateurs à créer des réseaux centraux extrêmement fiables.

Convergence complète : simplifier l'évolution du réseau et améliorer la fidélité des utilisateurs aux services d'appels

Sachant que la 2G, la 3G, la 4G et la 5G coexisteront pendant longtemps, les solutions Single Packet Core (SPC) et Single Voice Core (SVC) de Huawei peuvent aider à tout faire converger de la 2G à la 5G, ce qui simplifie considérablement l'architecture du réseau, réduisant les dépenses d'exploitation et les dépenses d'investissement de capital et améliore la fidélité les utilisateurs grâce aux nouveaux services d'appel 5G.

Conduite autonome intelligente : passer d'une prise de décision assistée à une prise de décision basée sur l'apprentissage automatique

Pour accélérer la transformation intelligente de l'exploitation et de la maintenance du réseau, Huawei a proposé la solution de réseau de conduite autonome iMaster MAE-CN qui s'appuie sur le cloud natif des télécoms et insuffle l'intelligence au cœur du réseau. Cette solution peut aider à élever le niveau d'automatisation du réseau à L4 et faciliter la planification, la construction, la maintenance et l'optimisation intelligentes du réseau.

Distribution ultra : élargir les limites du réseau et construire une infrastructure numérique pour stimuler le succès du B2B

Huawei a lancé une série de solutions informatiques de périphérie multi-accès, comme l'informatique de périphérie multi-accès sur site et partagée, qui peut être gérée et entretenue de manière centralisée sans personnel d'exploitation et de maintenance supplémentaire à la périphérie. En utilisant les ressources d'exploitation et de maintenance de l'opérateur, les entreprises peuvent déployer rapidement des réseaux de périphérie et les gérer efficacement.

Grâce aux caractéristiques d'ultra distribution, d'intelligence et de convergence, le réseau central servira mieux les industries. À l'avenir, Huawei continuera à travailler avec des partenaires de l'industrie pour développer l'architecture et les technologies de réseau de base 5.5G, promouvoir les services B2C et B2B et s'efforcer d'obtenir de meilleurs résultats commerciaux.

