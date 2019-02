Un sommet mondial des entreprises pour relever les défis d'un monde en transition

NEW DELHI, February 15, 2019 /PRNewswire/ --

La 5e édition du Global Business Summit se tiendra les 22 et 23 février 2019 à New Delhi en présence de PDG, d'économistes, d'innovateurs, de jeunes entrepreneurs et de représentants de haut rang du gouvernement

Sur le thème de la durabilité, de l'évolutivité et du changement social, les éminents orateurs du Global Business Summit 2019 (http://www.et-gbs.com) discuteront des défis liés à un monde en transition résultant d'un environnement hautement numérique et d'une économie partagée en émergence. Le Global Business Summit 2019, présenté par The Economic Times et YES BANK et soutenu par Facebook, se tiendra les 22 et 23 février à New Delhi. Narendra Modi, le Premier ministre indien, prendra la parole durant sommet en qualité d'invité d'honneur.

« La très attendue 5[e] édition du Global Business Summit mettra en lumière les changements provoqués par les risques géopolitiques et le nouvel ordre économique mondial. Nous sommes ravis de l'accueil reçu jusqu'à présent et sommes prêts à organiser une nouvelle fois une réunion de dirigeants source de changement qui fera la une des journaux. », a déclaré Vineet Jain, directeur général du Times Group.

Le sommet, qui offre aux délégués une plate-forme solide pour la tenue de réunions entre entreprises, entre gouvernements, et entre entreprises et gouvernements, devrait accueillir plus de 2 000 délégués venus du Royaume-Uni, d'Irlande, des Maldives, du Myanmar, du Bangladesh, de la Jamaïque, de la Pologne, d'Oman, de Chypre et d'Inde.

Parmi les intervenants figurent :

Punit Renjen, PDG mondial de Deloitte

Paul Hermelin, PDG de Capgemini

Gopichand P Hinduja, coprésident du groupe Hinduja

Nathan Blecharczyk, co-fondateur d'Airbnb

Guy Kawasaki, évangéliste en chef chez Canva

Martin Eberhard, cofondateur de Tesla

Alan Mamedi, cofondateur et PDG de TrueCaller

Michael Ward, PDG de Harrods

Natalia Vodianova, supermodel, philanthrope, entrepreneuse et fondatrice d'Elbi

L'ordre du jour inclut les sessions suivantes :

Panel de PDG mondiaux : naviguer dans un monde en transition

Panel sur le Brexit

Créer un bouleversement : libérer la prochaine vague de transformation radicale

Avantage numérique : distancer la concurrence

Discussion entre experts sur les thèmes de la réglementation, la confidentialité et la transparence des données : trouver le juste équilibre

Le sommet accueillera également des sessions consacrées à : l'infrastructure, le leadership des femmes, la facilité des affaires et la durabilité. La session intitulée DisrupteX sera animée par des dirigeants qui choisissent de faire les choses à leur manière.

Pour plus d'informations sur le Global Business Summit, notamment sur les modalités de participation, d'exposition et de parrainage, veuillez consulter le site http://www.et-gbs.com.

À propos de Times Strategic Solutions

Times Strategic Solutions Ltd., faisant affaire sous le nom de marque ET Edge, est une initiative de l'Economic Times, qui fait partie du Times Group, fondé il y a 175 ans.

