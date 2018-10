Un studio suédois de jeux fait l'acquisition de Vobling pour devenir la société cotée en bourse en tête de la région nordique pour la RA/RV

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/775892/Bublar_Group_AB.jpg )



« Le marché de la RA/RV s'étend rapidement, » fait remarquer Magnus Granqvist, PDG de Bublar Group. « Avec cette acquisition, nous renforçons notre studio de jeux avec des connaissances à la pointe du progrès, des ressources de production et un potentiel pour une saisie d'occasions sur le marché des entreprises. Ensemble, nous allons travailler à devenir la société en tête de la RA/RV en Europe. »

La valeur de Vobling dans cette opération représente environ 5,5 millions de dollars se répartissant en titres et en trésorerie. L'expansion de l'équipe renforcera la capacité de production pour les entreprises clientes de la Société et son portefeuille de jeux, dont Hello Kitty qui repose sur la RA. Le jeu anticipé sera publié en 2019 et s'inspirera d'un portefeuille populaire de personnages appartenant à Sanrio, société établie au Japon.

« Nous sommes fiers d'avoir édifié cette société compétente, rentable et à la croissance rapide, » affirme Anders Ribbing, PDG de Vobling. « L'industrie se trouve à présent à l'aube de percées majeures dans la technologie de la RA/RV comme le prouve la demande croissante pour nos produits et services. Les synergies avec Bublar serviront à étendre notre potentiel collectif. »

Aux termes de l'accord d'acquisition, Vobling devient une filiale de Bublar et opérera sous le nom de marque de Vobling. À ce jour, Vobling a mené à bien des projets dans le cadre de l'enseignement, des jeux et divertissements, du marketing, de l'immobilier et des transports sur la base de la RA/RV et des NUI (interfaces naturelles utilisateurs).

Pour obtenir des photos et davantage d'informations, veuillez visiter : http://www.bublar.com ou http://www.vobling.com.

À propos de Vobling

Depuis sa fondation en 2015, Vobling AB est une société et un studio de conseil et de solutions offrant au marché B2B des solutions de RA/RV, du développement de visualisation en 3D et des moteurs de jeux. La Société a des bureaux à Stockholm et à Manille aux Philippines, et un éventail très vaste de clients.

À propos de Bublar Group

Fondée en 2015, Bublar Group AB (publ) est une société suédoise de technologie et de développement de jeux ayant pour mission de fusionner le monde du réel et le monde de l'imaginaire en faisant appel à la réalité augmentée (RA). Sa plateforme logicielle en propriété exclusive unit réalité augmentée et géolocalisation pour prendre en charge des millions d'utilisateurs en temps réel. Bublar a récemment lancé le jeu de boxe « Glowing Gloves » en RA immersive, premier jeu sportif mobile JcJ (PvP) tirant parti de la technologie Apple de suivi de mouvements. Le téléchargement de la version bêta est disponible sur AppStore.

Bublar Group AB (publ) est cotée sur le Nordic Growth Market (NGM, 'Marché de croissance des pays nordiques') (NGM : BUBL MTF, ISIN : SE0010270793), bourse réglementée agréée par l'Autorité suédoise de surveillance financière. Le NGM est une filiale à part entière de la Boerse Stuttgart qui est une Bourse allemande. Pour davantage d'informations, veuillez visiter http://www.bublar.com.

Contact

Magnus Granqvist

PDG du Bublar Group AB (publ)

courriel : magnus.granqvist@bublar.com

ou Anders Ribbing

PDG de Vobling AB

courriel : anders.ribbing@vobling.com

+46-733-311-776

BUBLAR GROUP AB (publ)

Skeppargatan 8, SE-114 52 STOCKHOLM, SUÈDE

téléphone : +46(0)8-559-251-20