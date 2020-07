Un support SSD SmallRig pour le SSD robuste de LaCie ; optimisez le flux de travail de la Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K/6K

Un des défis que les utilisateurs de la Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K/6K tentent actuellement de surmonter est celui de la vitesse à laquelle la caméra consomme l'espace de stockage. Une carte Cfast de 256 Go ne permet de réaliser que 20 minutes d'enregistrement. Pour les tournages de publicité, la Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K/6K consomme 700 Go d'espace par jour, ce qui pourrait ne pas suffire même si les cinéastes utilisent plusieurs SSD térabits.

D'autre part, le changement fréquent de carte interrompt le tournage, ce qui peut potentiellement engendrer des dépenses superflues, sans oublier que les cartes mémoire spécialisées ne sont pas données. L'utilisation d'autres solutions d'enregistrement supplémentaires autre que celle de la fente pour cartes mémoire intégrées de la Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K/6K, comme l'enregistrement sur un disque SSD externe, serait une méthode bien plus efficace, car le prix par Go de SSD devient plus abordable tout en offrant une durée de tournage plus longue.

En tant qu'expert du stockage de mémoire, LaCie est reconnue par les utilisateurs du monde entier, et son SSD robuste (en anglais, Rugged) est idéal pour l'édition, les sauvegardes, les transferts et le stockage rapide de fichiers source, d'images et de vidéos haute résolution. Les cinéastes peuvent même éditer directement à partir du SSD lorsqu'ils regagnent leur bureau.

Le support SSD conçu par SmallRig s'attache à la carcasse de la caméra à l'aide de deux vis captives 1/4-20, fixant à la fois le SSD et son câble USB de type C connecté par une vis à cliquet. L'accessoire de déplacement du support situé au coin supérieur gauche de la carcasse permet d'éviter les interférences avec la poignée supérieure, la poignée latérale ou autres accessoires. Cette fois-ci, SmallRig et LaCie visent ensemble à augmenter au maximum la capacité d'enregistrement et l'efficacité de tournage de la Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K/6K.

Découvrez le support SSD de SmallRig sur leur site Web : https://www.smallrig.com/smallrig-mount-for-lacie-rugged-ssd-2814.html

L'emballage inclut :

1 support SSD

1 clé Allen

Composant : Alliage d'aluminium

À propos de SmallRig

Chez SmallRig, nous fabriquons des produits exceptionnels et personnalisés à des prix raisonnables qui sont entièrement conçus par et pour des cinéastes. Notre gamme de produits couvre aussi bien des appareils portables compacts et logés dans des carcasses pour caméra que des accessoires de soutien reposant sur les épaules.

À propos de LaCie

La marque premium de la technologie Seagate, LaCie, conçoit des solutions de stockage de classe mondiale pour les photographes, vidéastes, professionnels de l'audio et autres utilisateurs expérimentés.

Contact médias :

Joy Liu

[email protected]

+86-15502187487

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1198930/SmallRig.jpg

SOURCE SmallRig